Zemanův stav? Jeho lékař označil vyjádření o zmizení cukrovky za laické

Vyjádření prezidenta Miloše Zemana o zmizení cukrovky bylo podle jeho ošetřujícího lékaře laické. Miloslav Kalaš z Nemocnice Na Homolce to řekl serveru Aktuálně.cz a Hospodářským novinám.

Snížení glykemie označil za velice pozitivní výsledek, příčinou bylo snížení váhy prezidenta dodržováním striktní diety.

"To bylo laické vyjádření pana prezidenta, který není lékař," řekl ke slovům prezidenta Kalaš. Prezidentovy výsledky glykemie v sobotu činily 5,8 milimolu na litr. "Pravidelným dietním stravováním úmyslně shodil váhu na, dalo by se říct, normu ke své výšce," řekl Kalaš.

Zeman v pondělí na tiskové konferenci k prezidentské kandidatuře oznámil, že se mu krátkodobá glykemie snížila pod úroveň, od níž se mluví o cukrovce.

"V sobotu mi odešla cukrovka, neboť při posledním měření je hodnota krátkodobé glykemie 5,8 (mmol/l). Lékař i já jsme z toho byli v šoku. No a protože, jak víte, hranice cukrovky je 6,0 (mmol/l), tak po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby patrně proto, protože v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají. Je to trošku paradoxní terapie, ale vyplatila se," řekl. Odmítl také, že by trpěl dnou.

"K diabetu existuje velké množství klinických studií. Žádná z nich není zaměřena na to, že bychom měli léčit diabetes pomocí zvýšení příjmu sladkých jídel," řekl v úterý na tiskové konferenci ke Světovému dni diabetu, který je 14. listopadu, Martin Prázný z Diabetologického centra III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

"Určitě je dobré všem vysvětlit, že příjem jakýchkoliv sladkých jídel bude cukrovku spíše zhoršovat," dodal.

Prezident opakovaně uvádí, že trpí neuropatií, kvůli které nemá cit v nohou od kotníků dolů. Podle vyjádření Kalaše by se díky stabilizované glykemii neměla neuropatie zhoršovat, ale spíš stabilizovat. Kalaš zná prezidenta jako pacienta déle než 15 let. Za velké riziko označil to, že Zeman "hodně kouří".

Veškeré specifické věci Kalaš konzultuje s odborníky, zmínil oční kliniku Ústřední vojenské nemocnice či cévní chirurgii Na Homolce. V prezidentově věku (73) je podle Kalaše podstatné, že EKG má normální.