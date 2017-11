Zeman ukončí kolečko povolebních schůzek jednáním se STAN

Dnešní schůzkou se zástupci Starostů a nezávislých uzavírá prezident Miloš Zeman sérii jednání, která v posledních týdnech vedl se všemi stranami zastoupenými v nové Sněmovně. Šéfa hnutí ANO Andreje Babiše při schůzce pověřil v závěru října jednáním o sestavení vlády, s ostatními lídry na lánském zámku řešil jejich postoj k Babišovu chystanému menšinovému kabinetu nebo k uspořádání Sněmovny.

Spolu s Babišem, jemuž přislíbil i případné druhé pověření premiérem, přijal Zeman v Lánech také Radka Vondráčka (ANO), který je v současnosti jediným kandidátem na post předsedy Sněmovny.

Jeho konkurent Petr Fiala (ODS) boj o funkci ve středu vzdal, úsilí podle něj bylo bezpředmětné, když vedle ANO budou pro Vondráčka hlasovat také poslanci KSČM, SPD a Pirátů, a dají tak dohromady pohodlnou většinu.

Zeman při schůzce vyjádřil očekávání, že Babišova vláda bude stabilní a úspěšná. Podmínku zajištění většiny ve Sněmovně šéfovi ANO nedal, protože hnutí vyhrálo volby s velkým náskokem a Babiše považuje za úspěšného podnikatele i ministra financí. Šéfovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi pak tuto středu řekl, že po Babišovi na rozdíl od dřívějška nechce 101 podpisů poslanců, aby nemohl být předseda ANO vydírán.

Šéf ODS Fiala Zemanovi v Lánech řekl, že nepovažuje za dobré, aby byl sestavením vlády pověřen někdo, kdo nemá ve Sněmovně k dispozici většinu hlasů. Zeman však názor nezměnil a později avizoval, že nedopustí předčasné volby, což by mohlo znamenat dlouhodobé fungování kabinetu bez důvěry.

ODS tento týden přišla s návrhem usnesení, kterým by mohli poslanci vyzvat budoucí vládu, aby se zdržela zásadnějších rozhodnutí, dokud důvěru nezíská. Stejné pravidlo pro vládu v demisi a bez důvěry chce také uzákonit.

ODS Zemanovi potvrdila svůj postoj, že Babišovu vládu nepodpoří. Stejné stanovisko si prezident vyslechl i od Pirátů, ačkoliv nováčkům ve Sněmovně doporučil opak. Předseda SPD Tomio Okamura po setkání se Zemanem zase ohlásil, že jeho hnutí nepostaví stranického kandidáta do prezidentské volby. Spekulovalo se přitom, že Okamura by se mohl do boje o Hrad zapojit osobně. Také SPD vyloučila podporu Babišovy vlády, zejména s odkazem na to, že nebude plnit program tohoto hnutí.

Komunisté naopak prezidentovi vyjmenovali sedm podmínek, které by je mohly přesvědčit k podpoře kabinetu. KSČM trvá na zákonu o obecném referendu, čtyřletém programu trvalého zvyšování minimální mzdy a na ochraně přírodního bohatství. Babiš KSČM už od té doby vyšel vstříc tím, že připustil možnost zdanění peněžité části církevních restitucí.

Úřadující šéf ČSSD Milan Chovanec i šéf dosavadní Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD) po schůzce v Lánech několikrát, aniž na to byli tázáni, vyzdvihli zdravotní stav hlavy státu. Jednalo se pravděpodobně o reakci na spekulace o Zemanově kondici. Hrad krátce předtím zažaloval brněnského politika Svatopluka Bartíka za to, že na facebooku tvrdil, že Zeman má rakovinu. Hrad požaduje omluvu a pět milionů korun.

Diskuse se sociálními demokraty se podle Chovance a Hamáčka točila kolem Sněmovny, ale také budoucnosti ČSSD, kterou Zeman v minulosti vedl. Lidovci Zemanovi také zopakovali, že míří do opozice. Šéf KDU-ČSL po schůzce kritizoval Babiše, že trvá na menšinové vládě a lpí na funkci premiéra. Lidovci následně kvůli nespokojenosti s tím, jak ANO jedná, vytvořili s ODS, TOP 09 a STAN Demokratický blok, který bude při ustavení Sněmovny postupovat jednotně.