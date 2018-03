Miloš Zeman složil slib. Část hostů během prezidentova projevu odešla

/FOTOGALERIE/ Miloš Zeman složil dnes odpoledne prezidentský slib a zahájil tím druhé pětileté funkční období. Slavnostního ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu se účastní i poslanci, senátoři, členové vlády nebo část hejtmanů. Zeman byl zvolen prezidentem na konci ledna, když ve druhém kole přímé volby porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše.

Do Vladislavského sálu, kde chyběli rektoři veřejných vysokých škol a několik hejtmanů, zato ale seděli majitel TV Barrandov Jaromír Soukup či lobbista a podnikatel Tomáš Hrdlička, krátce po druhé hodině odpolední vkráčel Miloš Zeman s manželkou Ivanou, doprovázený kancléřem Vratislavem Mynářem a dcerou Kateřinou.

Cestou se prezident a jeho žena pozdravili s jediným hostem – kardinálem Dominikem Dukou, za něhož se nedávno Zeman přimlouval u papeže Františka. To byla první změna v porovnání se stejným aktem před pěti lety. Tehdy Zeman políbením ruky přivítal zpěvačku Lucii Bílou, která ho v kampani podporovala.

Po složení slibu, který posléze Zeman podepsal na původním Masarykově stole, se prezident republiky ujal slova. Jmenovitě pozdravil všechny významné hosty a ústavní činitele, kromě jediného – předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, jenž je v poslední době velkým Zemanovým kritikem.

Ve zhruba půlhodinovém proslovu se Miloš Zeman zaměřil především na bilanci svého prvního období, kdy například obměnil Ústavní soud a Bankovní radu ČNB. Oba tyto počiny se setkaly s všeobecně kladným přijetím.

ÚTOK NA BAKALU A MÉDIA

Pak se Miloš Zeman chopil svého oblíbeného tématu, jímž jsou novináři. Nejprve řekl, že dokud nebude došetřena kauza privatizace OKD, nemůžeme tvrdit, že „v České republice je velká ekonomická kriminalita minulostí a že Viktor Kožený skrývající se na Bahamách, nemá svého velkého nástupce právě v osobě Zdeňka Bakaly“.

S bývalým majitele OKD Bakalou se svezla i jeho média: „Podle mého názoru novinář, který bere peníze tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně.“ Prezident pak okamžitě přešel ke kritice veřejnoprávní televize, která je podle jeho názoru neobjektivní, neboť nadržuje TOP 09.

Po těchto slovech se zvedla bývalá předsedkyně sněmovny a poslankyně ODS Miroslava Němcová a odešla ze sálu. Následovalo ji několik poslanců a senátorů TOP 09, lidovců a ODS. Podle Němcové prezident Zeman hned poté, co přísahal na Ústavu ČR, svůj slib porušil napadáním lidí, jejichž vina není prokázána a tolerancí k jiným, kteří jsou naopak trestně stíháni.

„Útočil na hospodářské, ale nemluvil o svém poradci Martinu Nejedlém, nemluvil o svém čínském poradci, kterého pro korupci vyšetřují čínské orgány. Útočil na veřejnoprávní televizi, ale na čestném místě seděl majitel soukromé televize, která mu jde soustavně na ruku,“ řekla Němcová.

Odcházíme. Tenhle prezident jiný nebude. pic.twitter.com/JgAb4t2RRr — Dominik Feri (@DominikFeri) 8. března 2018

ZIMOLA A OKAMURA BYLI NADŠENI

Zemanovo vyjádřená někteří politici zhodnotili jako útok na svobodu slova. To zcela odmítl statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola. „Ti, kdo odešli, nevydrželi pravdivá slova pana prezidenta, měli by v tom pokračovat i ve sněmovně a vždy opustit sál,“ řekl Zimola České televizi. Prezidentův projev ho plně uspokojil. V tom se shodl s předsedou SPD Tomiem Okamurou, jenž ocenil Zemanovu podporu návrhů SPD na konání obecného referenda a přímou volbu starostů a hejtmanů.

Naopak premiér v demisi Andrej Babiš se přiznal, že ho Zemanovo expozé zklamalo: „Čekal jsem jiný projev.“ Dodal, že sám se snaží společnost stmelovat a stresuje ho, když se to nedaří. Zároveň přiznal, že má k České televizi řadu výhrad, ale dokáže se to nad to povznést. V podobném duchu hovořil i šéf KSČM Vojtěch Filip.

„KSČM vždy ctila duální princip, kdy vedle sebe existují média veřejné služby a soukromá.“ Podle jeho názoru byl Miloš Zeman příliš osobní. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš na Twitteru zhodnotil Zemanovu inaugurační řeč jako promarněnou příležitost: „Chvílemi to bylo jak u Soukupa na Barrandově a ne ve Vladislavském sále.“

Inaugurace fakt poněkud promarněná příležitost. Chvílemi to bylo jak u Soukupa na Barrandově a ne ve Vladislavském sále. Škoda — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) 8. března 2018

PLYTKÝ A MALICHERNÝ

Šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský Vladislavský sál neopustil. „Setrval jsem až do hořkého konce. Mít na Hradě univerzální odpustek, kdy se lež vydává za pravdu a hřích za ctnost, to si český národ nezaslouží. Miloš Zeman před pěti lety vyzýval k boji s neonacistickými bojůvkami, dnes chodí na jejich sjezdy, tehdy vyzýval k boji s mafiánskými strukturami, dnes jmenuje premiérem trestně stíhanou osobu,“ uvedl Farský. Podle něj se příštích pět let odehraje ve znamení zásadního souboje o veřejnoprávní média a snahu státu je ovládnout, například cestou zrušení koncesionářských poplatků.

Miloš Zeman se v projevu vůbec nezmínil o zahraničněpolitickém směřování republiky či současné situaci kolem sestavování vlády. Jeho projev označil za plytký a plný malicherností šéf ODS Petr Fiala. Politoložka Vladimíra Dvořáková má za to, že šlo o nejslabší proslov, který kdy Miloš Zeman přednesl.

Po návštěvě Svatováclavské kaple prezident Miloš Zeman zamířil do Španělského sálu, kde se si vypil s pozvanými hosty číši vína. Letos poprvé se nekonala vojenská přehlídka, ačkoli český prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil.

Česká televize i Economia útoky odsoudily

"Odsuzujeme prohlášení prezidenta ČR, že by novináři nakladatelství Economia neměli mít úctu občanů České republiky," oznámil generální ředitel Economie Roman Latuske. Vedení Economie, která mimo jiné provozuje servery IHNED.cz a Aktuálně.cz a vydává Hospodářské noviny, podle něj bude dále podporovat kritickou a objektivní žurnalistiku. "Novináři našich titulů nehledají senzaci, ale pravdu. Budou pokračovat v tom, co dělají, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," doplnil.



Zeman také obvinil Českou televizi, že se ve zpravodajství příliš přikláněla ke straně TOP 09. "Budu předpokládat, že vzhledem k nedávným volebním výsledkům této strany se Česká televize napříště stane poněkud vyváženější," prohlásil.



Mluvčí České televize Karolína Blinková označila rétoriku zaměřenou proti veřejnoprávním médiím a jejich nezávislosti za nepřijatelnou. "Absolutně odmítáme jakékoli útoky na novináře a nezávislost médií, a to zvlášť po aktuálních událostech na Slovensku, a obzvláště z úst nejvyššího ústavního činitele České republiky," připomněla nedávnou vraždu novináře Jána Kuciaka na Slovensku.



Zdroj: ČTK