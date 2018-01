Zeman si v hlavním městě polepšil. Přesto neměl šanci, míní experti

/INFOGRAFIKA/ Praha je jediným krajem, kde v prvním kole prezidentských voleb nezvítězila stávající hlava státu. S víc než 35 procenty v metropoli vyhrál Jiří Drahoš, Miloš Zeman se ziskem téměř 22,5 procent a skončil druhý na pásce

Voliči v metropoli si už v prvním kole prezidentské volby celkem jednoznačně vybrali svého antizemana. „Právě toto bylo poměrně překvapivé a zajímavé,“ upozornil sociolog Jan Sládek z Filozofické fakulty UK.

Zeman si v Praze polepšil

Porážka aktuální hlavy státu v rámci hlavního města byla prý sice očekávaná, Zemanovi odpůrci ovšem měli na výběr z několika výraznějších a programově blízkých kandidátů. Pražské výsledky Pavla Fischera, Michala Horáčka, Marka Hilšera i názorově odlišnějšího Mirka Topolánka se nicméně výrazně neodchýlily od těch celostátních.

Právě na rozdíl od volebního zisku Jiřího Drahoše. Miloš Zeman si v Praze přesto polepšil ve srovnání s prvním kolem minulých voleb. V roce 2013 dostal ve velkoměstě 103 tisíc hlasů, tentokrát to bylo 138 tisíc.

Voliči v Praze nečekají pomoc z Hradu

Sládek takový úspěch nečekal, naopak politologa Lukáše Jelínka Zemanův pražský výsledek nepřekvapil. „Řada voličů má tendenci volit stávajícího prezidenta, zachování statusu quo a volbu hlouběji nepromýšlejí,“ poznamenal politolog blízký sociální demokracii, který považuje Zemanův celostátní výsledek za neúspěch.

Za rozdíly ve volebních preferencích mezi Prahou a zbytkem země vidí odborníci podobné důvody. Podle Sládka obyvatelé Prahy na rozdíl od jiných oblastí příliš nehledají prezidenta s očekáváním, že jim pomůže s jejich životní situací.

Poptávka po typu kandidáta

„V regionech lidé prezidenta vnímají mnohem víc jako osobu než jako instituci. V Praze, kde má navíc sídlo kromě prezidenta mnoho jiných institucí, je to jiné,“ řekl Pražskému deníku Sládek. Politolog Tomáš Lebeda z Filozofické fakulty UP v Olomouci považuje za klíč ke zmíněným rozdílům odlišnou sociální strukturu Prahy konkrétně výrazně vyšší vzdělanost, příjmy a ekonomickou výkonnost oproti „regionům“.

Podle Lebedy tomu odpovídá poptávka po určitém typu kandidáta. „V zásadě platí, že čím vyšší má člověk v současném Česku vzdělání, tím víc inklinuje k politické pravici a liberálním, případně i konzervativním hodnotám. Vyšší mzdy s tím jdou ruku v ruce,“ upozorňuje Lebeda.

Role reprezentanta

Také Lukáš Jelínek je přesvědčený o tom, že se k Miloši Zemanovi obracejí spíše lidé nespokojení se svou sociální situací. Ti, kteří se dostávají k úspěchu nebo bohatství obtížněji a většinou žijí v menších městech nebo vesnicích.

„Naproti tomu většina Pražanů nehledá v prezidentovi plebejce nebo mluvčího nespokojených. Nerozhoduje se tolik podle sociálních témat. Mnohem důležitější je pro ně jeho role reprezentanta a důstojné morální autority,“ tvrdí politolog.

Hlavním tématem byl současný prezident

Lukáš Jelínek v těchto volbách nevidí konkrétní problematiku, která by nějak zásadně polarizovala tábory voličů a štěpila například Prahu a zbytek republiky. „Rozdíly v tématech bývají patrné v parlamentních volbách. V Praze se víc dbá na boj s korupcí a klientelismem, zatímco mimo Prahu jde mnohem víc o životní úroveň. V aktuální volbě je ale nejvýraznějším tématem sám Miloš Zeman,“ podotýká Jelínek.

Podle Lebedy je pak klíčem k úspěchu v prezidentském souboji „schopnost kandidátů získat důvěru voličů“. A v tom prý mohou snadno převážit emoce nad racionalitou. Kampaň před finálním duelem Zeman x Drahoš se evidentně soustředí na celoplošná média a také mimo metropoli, pokud to vůbec krátký čas před druhým kolem umožní.

Polarizace trvá

„Praha své chování zásadně nezmění,“ zdůrazňuje Lebeda. Podle Jana Sládka může Zeman „lovit“ dodatečné voliče pro druhé kolo v Ústeckém nebo Karlovarském kraji. „Ten rezervoár ale vypadá podstatně menší než před pěti lety,“ uvedl sociolog Sládek. Podle Lukáše Jelínka má Jiří Drahoš větší šanci porazit Miloše Zemana i proto, že tolik nesouzní s pražským intelektuálním a politickým prostředím a není tak stranický, jako byl v roce 2013 Karel Schwarzenberg.

„Polarizace mezi pražským a mimopražským prostředím sice trvá. Zemanovi soupeři se ale tentokrát tvářili, že zastupují něco jiného než tzv. pražskou kavárnu. Michal Horáček akcentoval svou Roudnici a cesty do regionů, Jiří Drahoš zase rodné Beskydy. A v prvním kole to částečně zafungovalo,“ dodává Jelínek.

Jste spokojen/a s výsledkem prvního kola prezidentských voleb? Koho zvolíte ve druhém kole?

Jan Hrušínský

herec, principálPrvní kolo splnilo moje očekávání. Od jara loňského roku pomáhám panu Drahošovi. Divadlo Na Jezerce pro něj sbíralo podpisy a přál bych si ho za prezidenta. Přes 3 miliony voličů dalo najevo, že chtějí na Hradě slušného a vzdělaného člověka, který nebude příčinou nenávisti ve společnosti a bude zárukou, že naše země zůstane svobodnou demokracií západního typu. Líbila se mi úroveň prezidentských debat i tím, že se jich Miloš Zeman nezúčastnil, čímž poprvé v životě přispěl ke zvýšení politické kultury v naší zemi.



Fero Fenič

producent, režisér

Ano, dávají naději, že Češi se nevrátí do minulosti, ale budou se dívat do budoucnosti. Téměř dvě třetiny voličů odmítly současného prezidenta a krom jiného deklarují, že chtějí do Evropy. To je pozitivní signál. Půjdu a volit budu opět Jiřího Drahoše. V prvním kole jsem jel v zahraničí přes tisíc kilometrů do nejbližší volební místnosti, abych mu hodil svůj hlas. Má blíž k mé představě o dobrém reprezentantovi země než současná hlava státu.



Jiří Lábus

herec

V zásadě ano, ale tenhle výsledek se dal předpokládat. Ve druhém kole volit půjdu a budu doufat, že vyhraje tentýž muž, jehož jsem volil v prvním kole Jiří Drahoš. Jinou cestu nevidím.



Martha Issová

herečka

V daném kontextu je těžké být zcela spokojen, pořád to není moc dobrá zpráva o stavu společnosti. Ale věřím v pozitivní změnu, příslibem je Jiří Drahoš, který jde do druhého kola. Určitě půjdu ke druhému kolu voleb. Můj hlas má Jiří Drahoš. Je pro mě symbolem dobrého prezidenta vzdělaného, slušného a neagresivního. A vyzývám všechny, aby šli volit také.



Roman Šmucler

lékař

Spokojený s prvním kolem jsem, neboť se objevily zajímavé osobnosti pro naši politiku, i když nepostoupily. Mám na mysli pány Hilšera, Horáčka a Fischera. Favoritem druhého kola je najednou profesor Drahoš, tak snad to zvládne.



Dan Bárta

zpěvák

Jsem rád, že se vůbec nějaké druhé kolo bude konat. Ukazuje to, že se lidem stýská po smíření a klidnějších časech. Potěšili mne svým chováním ti, co se do druhého kola neprobojovali, zejména pan Horáček, ukázali v našich poměrech nebývalou velkorysost, důstojnost a společenskou odpovědnost. To je oproti minulé volbě veliký posun. Volit samozřejmě půjdu a budu volit pana Drahoše.