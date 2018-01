Zeman se ve sněmovně zastal Babiše. Platí presumpce neviny, řekl

Prezident Miloš Zeman dnes v Poslanecké sněmovně uvedl, že nynější vláda Andreje Babiše (ANO) "velmi pravděpodobně" důvěru nezíská. Potvrdil však, že mu dá i druhou šanci.

Vyzval ho ale, aby si před dalším pokusem vyjednal pro svůj kabinet dostatečnou podporu ve Sněmovně. Dá mu na to dostatečný časový prostor. Zeman to dnes řekl poslancům s tím, že má povinnost podpořit i nynější Babišovu vládu, neboť ji jmenoval.

"Zavazuji se tedy, že vytvořím před avizovaným druhým pokusem dostatečný časový prostor, odpovídající možná německému modelu, aby mohla proběhnout jednání, ať už budou směřovat k většinové koaliční vládě, anebo naopak k menšinové vládě s tolerancí nebo podporou některých parlamentních subjektů," uvedl prezident.

Zeman pouze naznačil několik variant, o čí podporu by se Babiš mohl ucházet. "Nebudu ty strany jmenovat, ale řeknu vám čísla: 103, 108, 115 a 140. Nic jste neslyšeli," řekl Zeman.

ANO má 103 hlasů ve Sněmovně jak s ODS, tak ČSSD a KDU-ČSL, případně s KDU-ČSL a KSČM. O pět poslaneckých hlasů více by mělo jen společenství ANO s ČSSD a KSČM. Čtyři různé varianty má ANO pro tříčlenné spojenectví se silou 115 hlasů; počítají s účastí Pirátů nebo SPD a ČSSD či KSČM. K většině 140 hlasů ve Sněmovně by ANO potřebovalo podporu nejméně tří dalších stran.

Zeman uvedl, že podpora některé z dalších stran Babišově vládě by mohla být založena na svornících, které jsou už v programovém prohlášení současného kabinetu. Zemanovi připomíná švédský stůl, z něhož si každý může vybrat, na co má chuť. Vyzdvihl téma přímé demokracie nebo zlepšení situace starobních důchodců a zdravotně postižených na úkor dotací do obnovitelných zdrojů energie nebo neziskovým organizacím. Prezident také vyzval Babiše k omezení byrokracie a přebujelého počtu úředníků, "kteří si často vymýšlejí zbytečnou práci".

Poslanci nejsou vyšetřovatelé

K osobě premiéra Zeman uvedl, že poslanci by v jeho případě měli ctít presumpci neviny. Neměli by si hrát na vyšetřovatele, státní zástupce nebo soudce v kauze Čapí hnízdo, v níž Babiš figuruje, řekl prezident. Připomenul také, že vyšetřování může trvat dlouho, jako se to ukázalo v případě jiných politiků. Uvedl, že čtyři pětiny obviněných komunálních politiků jsou osvobozeni.

V roce 1998 se přitom Zeman v otázce presumce viny či neviny přikláněl zcela k opačnému názoru. "…u politika platí nikoliv presumpce neviny, ale bohužel u něho platí presumpce viny," řekl Zeman 3. dubna 1998 v debatním pořadu Pressklub rádia Frekvence 1. Podle jeho tehdejšího názoru by měl politik rezignovat, je-li v jakémkoliv podezření, byť by bylo "sebepitomější".

Politici Zemanovo vystoupení komentovali zatím hlavně na sociálních sítích, kritičtí k němu byli hlavně zástupci pravice. Podle nich si Zemanův projev formou kampaně za jeho znovuzvolení. Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka byl konkrétnější, poukázal na to, že Babiš by byl obviněn jako majitel Agrofertu, nikoli jako komunální politik.

Prezident k poslancům mluvil zhruba 25 minut, po skončení svého vystoupení z jednacího sálu Sněmovny odešel. Po jeho vystoupení svou vládu před poslanci obhajoval Babiš.

Zemanovo vystoupení? Předvolební kampaň, kritizuje opozice

Opoziční poslanci kritizují projev prezidenta Miloše Zemana, ve kterém před hlasováním Sněmovny o důvěře pro vládu podpořil kabinet Andreje Babiše (ANO). V reakcích na sociálních sítích, které členové dolní komory zveřejňovali ze sálu už během Zemanova vystoupení, často označují projev hlavy státu za předvolební s ohledem na páteční začátek prvního kola prezidentské volby.



"Prezident Zeman právě přednáší ve Sněmovně předvolební projev v rámci své nekampaně. Důvěra vládě je mu šumák," glosoval projev na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Předseda strany Jiří Pospíšil označil za symbolické, že Zeman dělá ve Sněmovně kampaň současně pro sebe i Babiše. "Ti kluci bez sebe nedají ani ránu," uvedl.



Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizovala to, že Zeman nemá čas či sílu účastnit se debat prezidentských kandidátů, ale má čas či sílu, aby podpořil svého mocenského partnera Babiše. "Věřím, že dneska se s Poslaneckou sněmovnou jako prezident loučí," uvedla. Další poslanec TOP 09 Dominik Feri s odkazem na Zemanův slib nedělat kampaň žertoval, že obdivuje zkušenější kolegy politiky. "Miloš Zeman zvládne mluvit pár dní před volbami ve Sněmovně do televize a nedělá přitom vůbec žádnou kampaň," napsal.



Lidovecký poslanec Marek Výborný také míní, že Zeman vedl kampaň. "Rád bych věřil, ze to byl můj první a zároveň poslední projev Miloše Zemana na půdě Sněmovny," uvedl na twitteru. Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška prezident nepřímo podpořil vydání Babiše i místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda, když říkal, že poslanci nemají nahrazovat soudy.



Šéf ODS Petr Fiala na stejné sociální síti uvedl, že Zeman se v proslovu věnoval spíš jednotlivostem než celkovému obrazu. "Z jeho projevu bylo jasně vidět, že za dva dny znovu kandiduje. Nakonec nám ale dal za pravdu, že koncept menšinové vlády Andreje Babiše je neudržitelný," uvedl.



Místopředseda STAN Vít Rakušan také hovoří o předvolebním proslovu. "Maximální prostor pro Andreje Babiše. Téměř neomezený prostor pro vládu bez důvěry. Kritika neziskovek. Rýpnutí do všech stran, kromě těch, které ho podporují. Překvapilo snad něco?" konstatoval.