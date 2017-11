Zeman: O zdanění restitucí by se mělo diskutovat

O zdanění restitucí majetku odebraného za komunismu by se mělo vážně diskutovat. Uvedl to dnes prezident Miloše Zeman v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedávno řekl, že chce zdanit peněžitou část církevních restitucí, což je podmínka komunistů pro podporu vlády ANO.

"Je to věc, o níž by se mělo vážně diskutovat, hledat právní analýzy, zda to je, nebo není možné," řekl dnes ke zdanění restitucí Zeman. Měly by se však podle něj rozlišit fyzické a finanční restituce.

Minulý týden uvedl v deníku Lidové noviny předseda ANO Babiš, že chce zdanit peněžitou část církevních restitucí. Podle deníku je to jedna z podmínek KSČM pro podporu menšinové vlády ANO. Zdanění podporuje i hnutí Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie, které se v říjnových volbách také dostalo do Sněmovny.

Podle lidovců by bylo zdanění církevních restitucí nemravné a protiústavní a ukazuje, že Babiš se neštítí spojit s kýmkoliv. Proti tomuto kroku se na sociálních sítích vyjádřil i předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Místopředseda ČSSD Jan Birke ČTK řekl, že toto velmi silné téma, které v uplynulém volebním období opustila ČSSD kvůli udržení koaliční spolupráce s KDU-ČSL, může stmelit spojenectví ANO, komunistů a SPD.

Zákon o církevních restitucích, který vstoupil v platnost začátkem roku 2013, počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard, navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny již od roku 2013. Zdanění, pokud by bylo odsouhlaseno, by se ale podle deníku netýkalo již vyplacených peněz.