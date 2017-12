Zeman přednesl vánoční projev. Pochválil Babiše a rýpnul si do Drahoše

V předvolebním vánočním poselství prezident Miloš Zeman představil Českou republiku jako svobodnou a úspěšnou zemi. Připomněl, že máme za sebou dobrý rok, během něhož ekonomika rostla, míra chudoby klesla a nezaměstnanost je jedna z vůbec nejnižších.

„Můžeme být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů,“ uvedla hlava státu.

ÚŘEDNÍCI DO VÝROBY

Jako tradičně zmínil několik prohřešků, které je podle něj nutné napravit. „Podíl investic na státním rozpočtu je nízký, nejzřetelnější je jejich pokles u dopravní do dopravní infrastruktury,“ sdělil s tím, že ostudná je například nedostavěná dálnice mezi Brnem a Vídní.

Připojil i novátorský recept na uspokojení průmyslu a služeb, které si stěžují na nedostatek pracovních sil. Nepřizpůsobivým jedincům, kteří odmítají nabízená zaměstnání, by se měly omezit sociální dávky. A vzhledem k tomu, že počet úředníků za patnáct let vzrostl z 80 na 120 tisíc, měla by se podle Zemana část z nich propustit, protože si jen vymýšlejí práci. „Soukromý sektor by je rád přijal, uvolnilo by se napětí na trhu práce,“ řekl.

KVÓTY V PROPADLIŠTI DĚJIN

Prezident se jen letmo zmínil o zahraniční politice, když konstatoval, že jsme pevnou součástí EU a NATO, kde se máme „chovat jako energický a sebevědomý partner, který má dát najevo, když se mu něco nelíbí“. Severoatlantická aliance by ale měla aktivněji bojovat s islámským terorismem a unie lépe chránit vnější hranice.

„Naším národním zájmem je zachování suverenity, nikdo nám nemůže diktovat, koho k nám přijmeme, věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a za rok už si na něj nikdo ani nevzpomene,“ pravil Miloš Zeman.

DŮVĚRA BUDE V ÚNORU

Největší pozornost věnoval domácí politické scéně, která letos zažila zemětřesení. Dvě nejstarší politické strany, ČSSD a KDU-ČSL, se ocitly na okraji propasti. „Ať si jejich vedoucí představitelé sami zhodnotí, proč k tomu došlo,“ dodal.

Zopakoval, že se po volbách sešel s představiteli devíti parlamentních stran. „Všichni řekli, že s nimi nikdo nechce jednat, což je nesmysl,“ komentoval jejich postoj prezident s tím, že nesmějí sedět jako panenky v koutě, ale jít za vítězem, začít dělat kroky z vlastní iniciativy, činit programové i personální kompromisy.

„Návrh programového prohlášení Babišovy vlády je docela dobrým výchozím materiálem,“ myslí si Zeman. Je přesvědčen, že během několika málo měsíců se podaří mít vládu s důvěrou: „Vytvořím časový prostor pro jednání, aby se někdy v únoru vytvořil prostor pro druhý úspěšný pokus.“

Není řešením, uvedl, obklíčit vítěze a sevřít ho odmítavým postojem, ani zašlapat poražené strany do země. Zdůraznil, že východiskem může být i menšinová tolerovaná vláda.

OPOZICE JE SUCHÁ NEPOSOLENÁ SKÝVA

„Nikdy neudělám to, že bych vypsal předčasné volby, byl by to výsměch občanům, kteří rozdali karty, politici s nimi musejí umět hrát.“ Směrem k sociálním demokratům pak vyslal signál citací jejich významného prvorepublikového představitele Rudolfa Bechyněho: „Suchá je skýva opozice, a já dodávám, že někdy není ani posolená. Ať si každý rozhodne, zda takovou opozicí chce být.“

Rýpnul si i do svého největšího prezidentského soupeře, Jiřího Drahoše, který v kampani naznačil, že volby byly ovlivněné dezinformačními weby a varoval, že cizí tajné služby mohou vstoupit také do klání o Hrad.

„Nebudeme se doufám obviňovat z toho, že volby byly zmanipulované zahraničními rozvědkami. Takové nařčení považuji za ubohé, trapné a urážlivé vůči našim občanům. Jsme svobodná a úspěšná země. Skončila blbá nálada, nemáme se za co stydět, zdvihněme hlavu, buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj rozum a nedají se nikým manipulovat. Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí,“ zakončil prezident Zeman svůj vánoční proslov.