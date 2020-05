Správa poslala podmínky soutěže k připomínkám na pražský magistrát. Přemostění pod Vyšehradem přitom má být tříkolejné. Soutěž má vyřešit i návazné území na obou březích, na Výtoni má vzniknout nová železniční zastávka.

Podmínky připomínají variantu, kterou Správa železnic prosazovala zhruba před pěti lety, kdy se počítalo s výstavbou mostního dvojčete vedle starého mostu. Na nový most se měly přesunout dvě koleje, na starém by zůstala jen jedna. Řešilo by to i výluky během stavby.

Firma tehdy tvrdila, že výstavba zastávky Výtoň má smysl právě jen se současným zbudováním nového mostu. Hotovo mělo být v roce 2019. Návrat k této variantě ale Pistoriusová bez dalších podrobností odmítla. Pražský Institut plánování a rozvoje později přišel s variantou dvou kolejí na starém mostě a jedné koleje na mostě novém.

Most je kulturní památkou

Správa železnic i architekti se budou nicméně muset vyrovnat se skutečností, že starý most pod Vyšehradem je kulturní památkou. Po dlouhé řadě sporů o tom definitivně rozhodlo ministerstvo kultury letos v březnu. Správa železnic, která o sejmutí památkové ochrany usilovala, se neodvolala. Následně vyjádřila názor, že i přes ochranu bude možné zchátralou ocelovou konstrukci vyměnit. Podle posudku z roku 2018 vydrží stávající konstrukce bez zásahu jen pět let.

Úsek mezi hlavním nádražím a Smíchovem –⁠ a především více než stoletý ocelový most pod Vyšehradem –⁠ je nejvýznamnější úzké hrdlo pražského železničního uzlu. Správa železniční dopravní cesty léta mluví o jeho modernizaci, která měla už dávno začít.

Protesty byly i proti současné podobě

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. I tehdy obyvatelstvo protestovalo, nakonec ale vzalo ocelové oblouky na milost a dnes patří k vyhledávaným pražským panoramatům.

V minulosti se objevilo několik variant řešení. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta, výstavba repliky, nebo návrh vybudovat na současných pilířích novou konstrukci. Kloknerův ústav ČVUT doporučil železniční správě most neopravovat a nahradit jej novým.