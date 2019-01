Železnice z pražských Malešic do Libně se má dočkat přestavby

Praha - Železniční trať z pražské Hostivaře přes Malešice do Libně by se mohla dočkat na území Prahy 9 nedaleko libeňského nádraží přestavby a výstavby mimoúrovňového křížení. Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekli zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Cílem stavby je zkapacitnění trati, denně tu projedou desítky nákladních vlaků, které mají problém se na trať vejít.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Drahoslav Stulík

Problém je, že vlaky z a do Malešic u libeňského nádraží musí čekat na průjezdy vlaků po trati z Prahy na Kolín a Českou Třebovou. Tím nabírají zpoždění, navíc se podle SŽDC na trať fyzicky přestávají vejít. Předpokládané navýšení počtu vlaků po výstavbě přemostění má být zhruba o 14 vlaků denně na 64 souprav. Hotova je v současné době projektová dokumentace a dokončena dokumentace pro územní řízení. Nyní se SŽDC vypořádává s připomínkami ministerstva životního prostřední, které mělo například výhrady k umístění stavby nebo přístupových cest, po kterých se bude na stavbu dopravovat materiál. Doležal je proti Proti stavbě a modernizaci se na jednání výboru postavil místostarosta Prahy 9 a pražský zastupitel Marek Doležal (TOP 09). „Ta lokalita je úplně jiná než dřív a nyní tam již projíždíme obytnou zónou, bydlí tam řada lidí. Zvyšovat podíl nákladní dopravy v Praze, nepovažujeme za správné. Nejsme proti rozvoji železniční dopravy, ale proti zavádění nákladní dopravy do obytné části," řekl na jednání výboru. Podle zástupce SŽDC Karla Fridricha ale neexistuje jiná možnost, jak dostat vlaky na jediný pražský terminál pro kontejnerovou železniční dopravu v Uhříněvsi. Magistrátní výbor pro dopravu nakonec k materiálu nepřijal žádné stanovisko. V průběhu jednání totiž odešla část členů a výbor se tak stal neusnášeníschopným.

Autor: ČTK