Zelený lídr Mirovský: Chceme koalici s Piráty a Čižinského hnutím

V devětatřiceti letech má za sebou velmi bohatou kariéru politika, aktivisty i vědce. Od roku 2006 je za Zelené zastupitelem v Praze 7, kde byl poslední volební období radní pro dopravu a zástupce starosty Jana Čižinského. Ondřeje Mirovského si pražští Zelení letos zvolili na první místo kandidátky pro říjnové komunální volby.

Vyjednávali jste o možné volební koalici s lidovci a také s hnutím Praha sobě. Proč jste se nedohodli?

U lidovců jsme se nedohodli na osobě lídra. KDU-ČSL požadovalo pana Wolfa, což pro nás nebylo přijatelné z ideových důvodů. My jsme netrvali na mé osobě, ale přistoupili bychom i na nadstranického lídra, který by zastřešil určitý ideový rozpor mezi námi a lidovci. Právě v tom jsme ale shodu nenašli. S Prahou sobě jsme se setkali několikrát, nakonec ale jdeme do voleb samostatně a těšíme se na to, protože jsme to v Praze už dlouho nezažili. Zároveň ale musím dodat, že s hnutím Praha sobě máme téměř identické programy.

S jakým volebním výsledkem budete na podzim spokojeni?

Minimálně na pět procent si věříme. Spousta věcí se nám v Praze podařila, i když magistrátní koalice nebyla vůbec jednoduchá. Také projekt Trojkoalice byl úspěšný. Nebylo tam zásadní pnutí a nerozpadli jsme se, jak mnozí předvídali. Mým přáním bylo trojkoaliční projekt zachovat i proto, že se dnes fragmentace politických stran neblaze projevuje na celostátní úrovni. Na druhou stranu je výhoda kandidovat s vlastními názory bez nutných kompromisů a obhajovat zelená témata.

Představujeme primátorské kandidáty. V Pražském deníku již vyšly rozhovory s Patrikem Nacherem za hnutí ANO, Janem Čižinským (Praha sobě), Jiřím Pospíšilem (TOP 09), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Bohuslavem Svobodou (ODS).

Pod zeleným programem si většina lidí představí podporu veřejného prostoru, parků, cyklistiky apod. Co ještě považujete za podstatné?

Vnímáme potřeby města v dlouhodobější perspektivě. Mění se počet obyvatel a přibývá těch starších. Současně se mění také klima, vždyť dva měsíce teď v Praze skoro nepršelo, zároveň nás ale stále častěji překvapují přívalové deště. Musíme se proto připravovat na budoucnost a snažit o vizionářství. Hlavní město má čerstvý strategický dokument k adaptaci na klimatickou změnu. My z něj chceme vybírat konkrétní opatření a prosazovat je. Velkým tématem Zelených je třeba bezbariérovost Prahy, která pomůže seniorům, kterých bude víc a víc. Je třeba myslet dál než na rok po volbách. Zelená politika je o velkých vizionářských tématech, ale také o drobných potřebách jednotlivců.

Občanská iniciativa Praha sobě potřebuje ještě několik tisíc podpisů k účasti ve volbách. Vy na radnici Prahy 7 spolupracujete s hnutím Praha 7 sobě, které chce Jan Čižinský přenést na celopražskou úroveň. Proč to podle vás dělá?

Myslím si, že Janu Čižinskému připadala lidová strana příliš malá pro jeho rozlet, a proto se vydal vlastní cestou. Úzce a dlouhodobě spolupracujeme, lišíme se ale trochu v náhledu na politiku. On je sice politik, vytváří ovšem hnutí s nepolitickým image. Já se nestydím za to, že jsem politik. Může se také stát, že pokud Praha sobě nesežene potřebné podpisy, tak kandidovat nebude vůbec a podpoří nás nebo Piráty. Víc by mě ale potěšilo, kdybychom všichni tři udělali po volbách na magistrátě koalici. To by byla ideální varianta pro Prahu, na rozdíl od hrozící koalice ANO a ODS.

Zelení loni v rámci magistrátní koalice předběžně prosadili studii k tzv. duálu, který má být levnější alternativou k nyní preferované variantě dostavby vnitřního okruhu. Zjednodušeně řečeno měl duál méně připomínat dálnici ve městě. Projekt duálu ale "usnul". Berete to jako definitivní prohru?

Rozhodně bych chtěl, aby se studie k duálu dokončila. Nebojím se uznat fakt, že jsme třeba prohráli argumentační spor o konkrétní stavbu. Chci ale vždy mít u tak drahých staveb na výběr. Uznávám, že jednoho dne by se okruhy v Praze dostavět měly. Na druhou stranu by to nemělo být ukvapené, proti obyvatelům dotčených míst a bez ohledu na cokoliv, s jediným argumentem, že jsou zácpy. Ten argument je samozřejmě pádný, ačkoliv i ty zácpy jsou v porovnání s některými velkoměsty relativní. Zmíněné problémy nicméně mají víc řešení a jedním z nich je zvyšování kvality veřejné dopravy, což je cesta, jak nabídnout lidem alternativu. Nebráním se tomu, abychom se vydali současně oběma cestami.