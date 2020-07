Rada hlavního města v červnu schválila strategii zón placeného stání do roku 2025. V dokumentu se sice o rostoucí ceně za parkování v Praze píše, avšak není zde uvedena konkrétní forma. Přijaté usnesení chce dostat řidiče automobilů v centru do garáží tím, že parkování na povrchu zdraží. Zamezit by se mělo podle primátorova náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) nelegálnímu stání na chodnících, přechodech či na zeleni – díky tomu by navíc mělo přibýt 15 procent parkovacích míst.

Nyní rezidenti městských částí, kde jsou takzvané modré zóny, platí ročně 1200 korun. Pro návštěvníky je zavedena hodinová sazba. Pražská organizace Strany zelených na začátku července přišla s nápadem, jak konkrétně by měla cena poplatků vzrůst. Obyvatelé metropole by měli podle Zelených v budoucnu platit za parkování 4850 korun. Kupon MHD by pak držitelé parkovacího oprávnění dostali od magistrátu zdarma. Kdo však Lítačku nevlastní, byl by tímto řešením „potrestán“.

„Cestování veřejnou dopravou, které je ohleduplnější k životnímu prostředí i k zácpám ve městě, musí být vždy levnější než používání osobního automobilu,” říká Vít Masare, spolupředseda pražských Zelených. Politici se v tiskové zprávě chlubí, že právě Zelení prosadili, aby roční jízdné stálo deset korun za den a přispěli tak ke skokovému růstu obliby MHD. Masare a spol. se teď obávají, že současný stav, kdy kvůli infekční nemoci covid-19 klesl počet turistů v Praze a dopravní podnik kvůli výpadku příjmů omezil některé spoje, zůstane i dál.

„Pro většinu Pražanů, kteří již roční Lítačku mají, by se nic nezměnilo, a ostatní by odpovědně přispěli na provoz MHD, bez které by ulice Prahy byly beznadějně zacpané,“ uvedl Tomáš Hnyk, spolupředseda Zelených na Praze 8. Tamní starosta Ondřej Gros (ODS) však míní, že tento návrh je „mimo mísu“.

Počet aut ve městě je potřeba snižovat

„Jedná se o další brutální šikanu Pražanů, kteří si dovolili ,luxus´ vlastnit automobil. Chápu, že mladí, zdraví, bezstarostní Zelení kašlou na rodiny s dětmi a seniory, kteří auto potřebují. Ale já osobně si myslím, že pražští řidiči si spíš zaslouží propojit modré zóny a možná i vyslovit dík, kolik ze svých daní přispívají na různé dopravní experimenty současného vedení města,“ citoval web Pražský patriot starostu Grose.

Matěj Michalk Žaloudek, předseda zastupitelského klubu Zelení a nezávislí v Praze 3, ovšem stranickou vizi obhajuje. Žaloudkovi připadá „nemorální, aby se na výpadky dopravního podniku skládali ti, co po Praze cestují ohleduplněji než ostatní“.

„Počet aut zaregistrovaných v Praze stále roste a mnozí komunální politici slibují nové parkovací domy a nové silnice. To je hluboce v rozporu s vývojem v západní Evropě, která jde jasně cestou udržitelné mobility a podpory MHD a cyklistiky. Počet aut ve městě je potřeba snižovat tak, že postupně umožníme co nejvíce lidem se pohodlně bez auta obejít,“ uvedl šéf radničního výboru pro územní rozvoj v tiskové zprávě. Podle Zelených navíc v současnosti parkovací oprávnění stojí násobně méně než zábor veřejného prostranství k jakémukoliv jinému účelu.

Žaloudek pak ve facebookovém příspěvku dodává, že na trendu měnit dopravní mix v neprospěch individuální automobilové dopravy a podpoře veřejné, cyklistické a pěší dopravy není nic radikálního a je to znak úspěšného evropského města. Za příklad dává Kodaň. A třeba v Londýně i v souvislosti s koronavirovou krizí zvýšili poplatek, který musí řidiči platit při vjezdu do centra britské metropole z 11,50 liber na 15 liber. O zavedení mýta ostatně uvažuje podle článku v Hospodářských novinách také pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Vedení magistrátu dostalo výsledky dříve zadané studie, jak omezit motoristy v centru hlavního města a pomoc k snížení emisí. Příprava další daně pro řidiče by měla začít už teď v létě. Promítne se do rozhodnutí Scheinherra a spol. nějak návrh Zelených?