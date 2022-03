„Na základě vítězného návrhu se bude dokončovat urbanistická studie s regulačními prvky pro řešené území, která bude součástí memoranda. Pražané také mohli posílat své nápady k tomu, co si od proměny slibují a jaké problémy je nejvíce trápí. Zapojení veřejnosti tímto způsobem ještě před výběrem vítězného návrhu je v českém prostředí unikátní,“ komentoval vývoj projektu primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

O nový Florenc soutěží tři projekty. Autobusy by mohly stavět v obchodním centru

Podle jeho náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (Spojené síly / TOP 09) se téměř rok trvající soutěž vyplatila. „Máme vítěze, se kterým budeme nadále ve vizi na rozvoji oblasti spolupracovat a napomůžeme naplnit potenciál území. Jsem velmi rád, že se nám podařilo soutěž dotáhnout úspěšně do konce a těším se na podobný přístup v dalších pražských lokalitách,“ uvedl Hlaváček.

Lokalitu kolem Florence čeká budování nové čtvrti v režii týmu složeného z architektonických studií UNIT architekti, A69 – architekti a MARKO&PLACEMAKERS. Architekti se musí poprat s řadou problémů. Značná část území je součástí Pražské památkové rezervace, která je zároveň památkou UNESCO. Téměř polovinu oblasti tvoří pozemky areálu kulturní památky Masarykovo nádraží. Velkým problémem je neprostupnost pro pěší a cyklisty, naprosto zásadní je pak návaznost na MHD i mezinárodní vlakové a autobusové spoje.

Podle představ vítězného týmu vznikne čtvrť, kterou budou tvořit tradiční ulice, vymezené fasádami domů s obchody a restauracemi v přízemí. Lokalitu má protnout mnoho ulic a uliček, aby byla čtvrť dobře prostupná. Ještě před magistrálu do ulice Na Florenci tým umístil multifunkční stavbu inspirovanou prvorepublikovými paláci, kde by své místo měla najít kultura. V trojúhelníku, který vytvářejí dvě ramena Negrelliho viaduktu u Křižíkovy ulice, se zase uvažuje o městské tržnici.

„Je to jeden z nejzajímavějších brownfieldů v Praze. Rozlohou, silnou dopravní zátěží v podstatě ze všech stran, tím, že je v samotném centru Prahy. O to významnější je, že jsme všichni společně našli shodu na tom, jak ze zapomenutého místa udělat moderní a jsem si jistý, že výstavní část metropole,“ zdůraznil Petr Palička, výkonný ředitel Penta Real Estate.

Přes Florenc půjde projít pěšky. Urbanistickou soutěž vyhráli Češi a Slováci

V případě schválení změn územního plánu může začít projekční činnost jednotlivých stavebních bloků, veřejných prostranství a budov. Samotná transformace území by mohla začít zhruba za 5 let, přestavba autobusového nádraží pak bude následovat až v další fázi, která by se mohla začít realizovat do 10 let.

Praha se rozhodla navázat spolupráci i se zbývajícími finalisty soutěžního workshopu k Florenci. Jejich služeb využije při transformaci magistrály a parku na Těšnově. „S týmem č. 50 rozpracujeme krátkodobá opatření a střednědobé úpravy severojižní magistrály při jejím zachování na estakádě. Tým č. 55 zapracuje na studii revitalizace parku na Těšnově s možností umístění nové kulturní stavby, například archeologického muzea hl. m. Prahy,“ dodal Petr Hlaváček.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM, která je vydavatelem Pražského deníku.