V důsledku změny se cena zvedne přímo úměrně velikosti popelnic, nejvíc se tak dotkne obyvatel sídlišť. Podle schváleného materiálu například dům na sídlišti, který má přistaveny největší kontejnery s objemem 1100 litrů se svozem třikrát týdně, dosud platil asi 46 000 korun ročně. Nově by to mělo být 85 800 korun. Při přepočtu na hlavu to podle materiálu činí o 421 korun více na osobu a rok. Zlevnění se pak má týkat pouze nejmenších nádob, například za 80litrové popelnice by měli majitelé domů ušetřit 304 korun na hlavu.