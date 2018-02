Zdravá 5 zve malé kuchtíky do soutěže o správnou svačinu

Kuchařské týmy ze škol, školek i dětských domovů mají opět šanci utkat se při přípravě zdravé svačiny. Nadační fond Albert vyhlásil 6. ročník celorepublikové soutěže Finále Zdravé 5. Možnost přihlásit se mají týmy do 8. dubna. V loňském klání uspěly děti z Mnichova Hradiště a Zdib.

Ilustrační foto.Foto: Thinkstock.com

Stejně jako loni, kdy šlo o novinku, také letos je soutěž obohacena o sociální rozměr. Děti totiž mají připravit zdravé pohoštění, o které se podělí s lidmi ze svého okolí a udělají jim radost společným stolováním.

Děti pohostí své známé

„Může to být osamělá paní ze sousedství, dědeček v domově důchodců či dlouhodobě nemocný spolužák. Budeme rádi, když si letos děti dají práci nejen s receptem a přípravou pohoštění, ale i s nápadem na obdarování,“ doplňuje zadání Eva Nepokojová, manažerka Zdravé 5.

Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy dětí od 5 do 15 let z mateřských i základních škol a také z dětských domovů nebo organizací a volnočasových sdružení. Soutěžní disciplínou je zdravé jídlo vhodné jako svačina.

Hodnota pokrmu pro 4 osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného mohou týmy v čele s pedagogy přihlásit do 8. dubna 2018 na webových stránkách Zdravé 5.

Odborná porota bude hodnotit nejen nápaditý recept, složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere 5 nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti.

Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.