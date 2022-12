Dohady o každém metru země. Jednání o tramvajích do Zdib nejsou snadná

/FOTOGALERIE/ Prodloužení první tramvajové trati za hranice hlavního města, z Prahy do Zdib a dále na Sedlec, by se mělo začít stavět v roce 2025. Pokud všechno klapne a podaří se přípravy dotáhnout do konce. Po setkání se zástupci obcí, úřadů nebo třeba i zástupců policie, jež se uskutečnilo v úterý 6. prosince, to uvedl středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN).

Z jednání o prodloužení tramvajové trati do Zdib. | Foto: Facebook Petr Borecký