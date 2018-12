Zdeněk Hřib v debatě: Pražané by mohli přes noc zaparkovat v obchodních centrech

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) včera odpovídal na dotazy čtenářů Deníku. Debatu pořádalo vydavatelství Vltava Labe Media a účastnili se jí jak zástupci městských částí, tak developeři.

Doprava, výstavba infrastruktury, výkupy pozemků pro stavbu Pražského okruhu, to byly hlavní otázky, na které hledali odpověď hosté v diskusi s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti).

Přítomné starostky a starosty zajímal hlavně územní rozvoj metropole. Primátor Hřib zopakoval některé předvolební sliby i body ze schváleného koaličního programu. Na pomoc si pražský lídr Pirátů vzal také náměstka pro územní rozvoj Petra Hlaváčka (TOP 09). U některých dotazů týkajících se dopravní infrastruktury by Hřib potřeboval ještě náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě), který má na starost právě dopravu.

„Budete vykupovat pozemky pro dostavbu Pražského okruhu?“ zajímalo Alexandru Udženiju, šéfku zastupitelů ODS.

„Dálniční obchvat staví ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, takže to necháme na ŘSD a ministerstvu budeme držet palce, ať stavba jde co nejrychleji,“ odpověděl Hřib. Hlaváček doplnil, že město vykoupí zelené pásy kolem komunikace, kde by mohl pirátský primátor realizovat svůj závazek na výsadbu milionu stromů.

Radnicím přidáme 18 miliard

Důležitější zprávou, která zazněla při debatě Deníku, je Hřibovo odhodlání sejít se se všemi 57 starosty městských obvodů. „Přidáme radnicím 18 miliard,“ slíbil Hřib obvodům.

Pražský primátor také prozradil, že koalice plánuje zlepšit parkování (nejen) na okraji metropole. Hodlá se dohodnout s vlastníky obchodních centrech tak, aby Pražané mohli parkovat přes noc v jinak prázdných podzemních garážích.

V závěru zazněly také čtenářské otázky. Pražský deník se zeptal na odškodnění čtyř obětí pádu Trojské lávky, které si stěžovaly na nezájem představitelů předchozí koalice a na nekončící policejní hledání viníka.

„Je to ostuda,“ přikývl nový primátor, který vymýšlí spolu s radní Hanou Marvanovou (STAN) konkrétní způsob pomoci. „Pak se za těmi lidmi vydám osobně,“ slíbil první muž metropole.

Číslo na Andreje pořád nemám

V secesní primátorské rezidenci, kde se debata konala, primátor často vtipkoval. Dokonce i na aktuální téma vybudování vládní čtvrti v Letňanech, kterou si přeje premiér Andrej Babiš (ANO). „Číslo na Andreje pořád nemám. Ještě jsme spolu nejednali,“ pravil s úsměvem Hřib.

K Babišem navrhované výměně pozemků na okraji metropole za Veleslavínský zámek ovšem nejspíš nedojde. Zdeněk Hřib v debatě prohlásil, že letňanské planiny si chce Praha nechat, až se zastaví tzv. brownfieldy tedy nevyužité průmyslové oblasti. „Máme v programovém prohlášení tzv. město krátkých vzdáleností. Chceme podpořit vznik lokálních center, jako je teď třeba na Andělu,“ řekl na závěr primátor.