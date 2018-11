Zdeněk Hřib: Praha potřebuje vyřešit otázky spojené se sdílenou ekonomikou

Piráti se po letošních volbách usadili na mnoha radnicích, budou se podílet i na řízení Brna a Ostravy, v Praze budou mít pirátora, pardon, chtěla jsem říct primátora. O čem to svědčí?

Těmito volbami Piráti definitivně potvrdili, že jsou silnou celostátní stranou s velkým odborným zázemím a že jsou těmi, kdo skutečně přinášejí změnu do politiky.

ODS je pro pravicové voliče, ČSSD pro levicové, hnutí ANO prý pro všechny, pro koho je Pirátská strana?

Pro všechny liberální voliče, pro lidi, kteří si cení svobody a demokracie. Na řešení problémů se díváme primárně z odborného hlediska, domýšlíme je do detailů a snažíme se je očistit od ideologických nánosů.

Kdybyste byl poslancem, hlasoval byste tudíž podle toho, co návrh zákona obsahuje, nikoli podle stranické příslušnosti předkladatele?

Naši poslanci to tak dělají. Problémy, které řešíme, nejsou levicové nebo pravicové, ale vnímáme je jako to, co nám brání plně rozvinout potenciál České republiky. Například neexcelujeme ve školství, ve srovnávacích testech PISA nás předstihují země jako Finsko nebo Estonsko, které nemají diametrálně odlišné podmínky. Když chceme zlepšit konkurenceschopnost, asi nemůžeme na prvním místě přemýšlet, zda to či ono řešení obhájíme před médii jako dostatečně pravicové nebo levicové.

Jinak řečeno, důležitá jsou kompetentní řešení. Piráti vešli do povědomí jako strana ajťáků a obhájců svobodného přístupu k internetu. Jak je možné, že nemáte dostatek odborníků na problematiku digitalizace Česka? Premiér Babiš tvrdí, že jste si museli dát inzerát, abyste někoho navrhli do příslušné komise.

Šlo o nominace do RVIS (Rady vlády pro informační společnost), kde jsem byl jedním z nominovaných, protože se zabývám také elektronizací ve zdravotnictví. Zatím mi od oficiálních míst žádná pozvánka na jednání nepřišla. Na inzerát Piráti hledali člověka na řešení interních technických záležitostí. To s nominacemi do RVIS nesouviselo.

Jste tedy přesvědčen, že na digitalizaci státní správy jsou Piráti skutečně těmi nejlepšími?

Troufám si tvrdit, že zjednodušení života občanů pomocí informačních technologií je skutečně jednou ze zásadních pirátských priorit. Chceme je používat ve prospěch lidí, nepřejeme si, aby se z nich stal chytrý způsob šikany. Dnes jsou úředníci mentálně nastaveni tak, že každý informační systém berou jako možnost, jak lépe kontrolovat chování lidí podle přijatých pravidel, nikoli jak jim zjednodušit život. V tom vidím základní rozdíl mezi pohledem Pirátů a ostatních stran. Navíc máme i odborné předpoklady, například já mám 16 let zkušeností s informačními systémy veřejné správy, konkrétně v celní a veterinární správě nebo zdravotnictví.

Tam jste ovšem moc úspěšný nebyl, respektive projekty, na nichž jste se podílel, neoslnily, typicky eRecept.

Myslím, že eRecept je hezký příklad toho, o čem jsem mluvil. Byl nařízen jako povinný a ministerstvo bylo k četným pirátským výzvám, aby to napravilo aspoň v rovině vyhlášek, hluché. Mělo to být nepovinné. Oprávněné výtky odborné veřejnosti k eReceptu jsou dány špatně připravenou legislativou, ne technickou realizací. Ta, na které jsem se podílel, mimochodem odstranila závislost státu na jednom dodavateli a zlevnila provoz eReceptu na jednu dvacetinu původních nákladů. Na ministerstvu vám řeknou, že kdyby nebyl eRecept povinný, nemohli by lékaře kontrolovat. Pro ně není primární výhodou, že pacient může s lékařem sdílet svůj lékový záznam, ale možnost získat přehled nad tím, co, komu a jaká lékárna vydává. Česká lékařská komora proto také neprotestuje proti eReceptu jako takovému, ale proti tomu, že je povinný – a jím se stal díky poslaneckému přílepku v době, kdy ve sněmovně ještě nebyli Piráti. Legislativa by měla být koncipována tak, aby to přineslo zvýšenou kvalitu péče o pacienty.

Budete jako primátor nabízet Pražanům elektronické služby vždy tak, aby byly především přívětivé vůči občanům, nikoli magistrátním úředníkům?

Na prvním místě je nutné dělat to tak, aby se zvyšoval komfort občanů. Na druhém pak vidím rychlost úřednické práce. Magistrát je brzděn nedostatečnou kvalitou zdejších informačních systémů. Často se ručně přepisují údaje z jednoho do druhého. Obojí bychom měli vylepšit během našeho volebního období.

Jakou digitální službu chcete Pražanům představit nejdřív?

Plánujeme pražský portál pro občany. Půjde o webovou stránku, jejíž pomocí si Pražané budou moci vyřídit všechny svoje záležitosti s městem počínaje poplatky za psa přes žádost o zábor zahrádky pro podnikání až po přihlášení dítěte do školky. To bychom měli umět zajistit během čtyř let. Lidé, kteří nejsou až takoví fandové do IT, budou moci svoje záležitosti obstarávat osobně, ale nebudou muset obíhat všechny úřady, neboť ty si to vyřídí mezi sebou.