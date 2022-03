Podle ODS byly dosavadní kroky „Hřibovy“ magistrátní koalice v krizovém řízení chaotické a nesystémové.„Jsme přesvědčeni, že dopady humanitární krize a podpora, kterou budeme muset jako hlavní město poskytovat občanům Ukrajiny zasaženým válkou, bude možná nutné poskytovat po dobu několika let. Není ale možné, aby magistrát nekomunikoval s městskými částmi, neuvolnil jim žádné finanční prostředky, chtěl ubytovávat uprchlíky jen do tělocvičen. To není koncepční řešení,“ prohlásil lídr zastupitelů ODS Zdeněk Zajíček.

Nesmyslné požadavky?

Jeho kolegyně z klubu a starostka Prahy 2 Alexandra Udženija tvrdí, že namísto efektivní pomoci přicházejí z magistrátu na „malé radnice“ jen požadavky, navíc prý často nesmyslné.

„Magistrát po nás například chtěl, abychom ubytovali 100 uprchlíků, a to v ten samý den, kdy požadavek odpoledne přišel. A jako pomoc nám prý posílají 25 spacáků a 10 karimatek,” uvedla Udženija, která také upozornila, že Praha 2 patří mezi „nejzatíženější“ obvody z hlediska ubytovaných uprchlíků. Jejich počet se blíží třem tisícovkám.

Z Vyšehradu do Vysočan: Centrum pomoci Ukrajině v Praze čeká přesun

„Tohle je bohužel naprosto přesná ukázka z praxe, jak nám opozice ‚pomáhá‘ v nouzovém stavu. Místo toho, aby se její zástupci aktivně zapojili do diskuze nebo přiložili ruku k dílu, tak podepisují žádost o mimořádné zastupitelstvo v termínu už dávno naplánovaného zastupitelstva s tématem, které se tam stejně bude řešit,“ reagoval primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na iniciativu ODS.

Její představitelé podle Hřiba přinesli žádost na podatelnu v pondělí večer, přičemž údajně o svém záměru neinformovali na pondělním setkání pracovní skupiny k Ukrajině. Kvůli pozdnímu dodání tak prý nebylo možné splnit zákonné lhůty na svolání mimořádného zastupitelstva. Pozdní dodání ODS rozporuje, všechny zastupitelské kluby se nicméně nakonec dohodly na zařazení tématu „ukrajinské krize“ do programu v podobě pevného bodu. Projednávat se začne v 10 hodin a přizváni k tomu jsou starostové všech městských částí.

Neposkytují součinnost, stěžuje si primátor

Hřib zdůraznil, že také finanční podpora městským částem za jejich podíl na pomoci uprchlíkům bude součástí řádného zastupitelstva a všichni starostové o tom měli být informováni už minulý týden. Navíc podle primátora právě některé radnice pod vedením ODS dosud neposkytly součinnost ve smyslu vládního nařízení, které ukládá starostům MČ vytvořit na základě požadavku primátora ubytovací kapacitu pro uprchlíky v nouzovém přístřeší (tělocvičny).

Jmenovitě zmínil Prahu 2 a 13, v jejichž čele jsou opoziční zastupitelé z magistrátu. „Tito zastupitelé jsou také členy té pracovní skupiny a přitom podepsali žádost o svolání mimořádného zastupitelstva,“ dodal Hřib.

Tvrdá kritika z „dvojky“

Alexandra Udženija kontrovala tím, že ubytování v tělocvičnách považuje za nedůstojné a navíc to v případě Prahy 2 není ani technicky možné, protože jde o historické budovy. Městská část je podle starostky v pomoci aktivnější než samotná metropole.

„Jako první městská část jsme vyčlenili 65 lůžek v ubytovnách, které jsme okamžitě na naše náklady zařídili. Tyto ubytovny obsazujeme přes Arcidiecézní charitu. Dále od prvního dne spolupracujeme s Organizací pro uprchlíky, která má na našem území kapacitu 250 lůžek,“ uvedla Udženija. „Stejně tak spolupracujeme s Československou obcí legionářskou, která má našem území 160 lůžek. Vyčlenili jsme již prvních 10 bytů za snížené nájemné pro uprchlíky, kteří už dnes vědí, že zde zůstanou delší dobu,“ dodala starostka Prahy 2, podle níž radnice nepotřebuje, aby jí do těchto záležitostí mluvil „neschopa a amatér“, jímž má na mysli primátora.

Supermarket nakrmí ukrajinské vysokoškoláky. Ztratili finanční podporu od rodičů

„Chtěla bych se ho zeptat, kolik ubytovalo HLMP k dnešnímu dni uprchlíků ve svých kapacitách? Nebo kolik poskytlo bytů? Odpověď vám řeknu. Nula. Veškerou odpovědnost a svoji neschopnost Hřib přehazuje na městské části, a ještě u toho politikaří. Ať se stydí,“ zakončila.

Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) vidí celou situaci méně černobíle. „Praha čelí bezprecedentní situaci a bylo by naivní si myslet, že se organizační problémy nevyskytnou, bez ohledu na to, kdo bude stát v čele. Nicméně je třeba vyřešit zvýšené náklady městských částí, na které je zátěž přenášena. A alarmující je situace v oblasti školství. V Praze byly nedostatečné kapacity již v době míru, natož v této situaci. V tomto ohledu není vedení magistrátu zrovna aktivní,“ řekl Pražskému deníku.