LBM prošla v období posledních několika let restrukturalizací. „Jsem ráda, že se po nesnadném období posledního roku a půl, v němž firma nedobrovolně nemohla podnikat, podařilo znovu nastartovat příznivý vývoj, který byl v závěru úspěšně korunován prodejem společnosti,” říká k tomu Zuzana Řezníčková, dosavadní předsedkyně představenstva LBM a zároveň manažerka portfolia a aktivit investora Zdeňka Bakaly.

Osmatřicetiletý Martin Hes je investor, mimo jiné vlastnil čtvrtého operátora U:fon, jehož prodal skupině Nordic Investors. Je také jedním z největších věřitelů skupiny C2H zkrachovalého podnikatele Michla Mičky, do které patřily značky Pietro Filipi a Kara.

„LBM charakterizují výborné lokace v Pařížské ulici, dlouhodobá partnerství s nejprestižnějšími světovými značkami a silný vztah k místní klientele. Na této kombinaci hodláme stavět při realizaci svých plánů. Pařížská ulice je svou nabídkou značek už nyní srovnatelná s jinými světovými metropolemi a my jsme přesvědčeni, že její tržní potenciál poroste dále i v nelehké postcovidové situaci,“ uvádí Martin Hes.

