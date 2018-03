Zavřené Běchovice, omezení D11. Východ Prahy čekají těžké časy

Řidiče, kteří dojíždí do Prahy autem z okolí silnic z Hradce Králové či Kolína, čekají velké dopravní komplikace. První začaly v pondělí uzavírkou Běchovic, další se nejspíš dají očekávat během několika týdnů na D11 kvůli opravě prvních pěti kilometrů.

Desítky tisíc aut den co den projíždí Českobrodskou ulicí skrz Běchovice. Hlavní tah z Prahy na Kolín je slovy silničářů z Technické správy komunikací (TSK) v havarijním stavu. Včera proto odstartovala obávaná uzavírka v úseku Újezd nad Lesy až po křižovatku ulic Staroklánovická a Novosibirská.

Razítko na místní radnici

Oprava za 145 milionů korun potrvá až do srpna 2019 a pravděpodobně už v nejbližších dnech přinese zásadní dopravní komplikace na celý východ metropole.

Do samotných Běchovic od včerejška mohou vjíždět jen autobusy MHD a majitelé aut se zvláštním povolením, především rezidenti. Razítko si ovšem musí sami vyřídit na místní radnici. Starosta Běchovic Ondřej Martan z ODS ujistil, že se na území městské části dostanou i podnikatelé. „A také lidé, kteří sem vozí děti do školy a školky. Jinak se zde úplně zastaví život, podnikatelé by zkrachovali,“ vysvětlil.

Opravy mostů jako komplikace

„Největší komplikací bude skloubení autobusové a nákladní dopravy,“ připustila Jana Beranová ze společnosti Porr, která zakázku na rekonstrukci Českobrodské vyhrála ve veřejném tendru.

„Během roku 2018 bude tato silnice často uzavírána, a to i v celém profilu,“ upřesnila Beranová. Součástí akce je i oprava několika mostů, které přinesou největší komplikace. „V místech opravy mostů a propustků zřídíme provizorní komunikace, které zajistí provoz při jejich výstavbě,“ ubezpečila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Velká modernizaci za miliardu

Silničáři zatím vedou auta objížďkou ve směru do Prahy přes Šestajovice na dálnici D11. Přestože ne všichni řidiči jsou držiteli dálniční známky. Ovšem ani to není největší problém. Cesta se brzy stane ještě složitější.

Ředitelství silnic a dálnic tu plánuje totiž velkou modernizaci za miliardu korun. Od 30. března začne přes velikonoční víkend montovat dopravní značení a omezí provoz do jednoho pruhu každým směrem.