Osmatřicetiletá Markéta Boháčová z Úval se ještěv půlce ledna radovala, že její sedmiletý syn František stále chodí do školy. Před týdnem však přišlo rozhodnutí hygieny. A ředitel školu zavřel.„S manželem jsme si museli operativně udělat rozpis, kdo jak bude doma a kdo pojede za klienty. Máme výhody vlastní firmy, zároveň nevýhodu, že naši práci za nás nikdo jiný neudělá.

Za dva roky zavřených škol a školek v době nejdůležitější sezony, ročních uzávěrek a podávání daňových přiznání jsme si už zvykli na práci v noci. Výplaty také musíme udělat včas, lidé chtějí své peníze,“ popsala účetní Markéta Boháčová.

Rodiče se stydí nemocné děti nahlásit

Ze dne na den se zavřely brány školky v Klánovicích. „O uzavření na tři dny rozhodl zřizovatel kvůli vysokému počtu zaměstnanců s koronavirem nebo s kontaktem s rizikovou osobou. V pátek jsme měli jeden pozitivní test, to se ještě dalo zvládnout, ale v sobotu se objevil druhý s větším množstvím kontaktů,“ vyjádřil se Pražskému deníku Petr Vilgus, tajemník Klánovic.

„V tu chvíli jednoduše chyběli zdraví zaměstnanci na zabezpečení provozu,“ doplnil Vilgus.Podle ředitelky klánovické školky Dany Radinové jsou předškolní děti většinou bezpříznakové a jejich nákazu odhalí až pozitivní test rodinného příslušníka.

„Problémem také je, že se nám rodiče stydí nahlásit, že je jejich dítě pozitivní. Jako by to bylo něco neslušného,“ popsala ředitelka.

Více než polovina tříd v karanténě

Situace na školách je velmi kritická i v Praze 7. „Vše se velmi rychle mění a vyvíjí, řada žáků, učitelů i dalších pracovníků průběžně odchází do karantény či izolace a opět se z ní vrací. Počet dětí i personálu ve školách se neustále obměňuje, nejen ze dne na den, ale v podstatě z hodiny na hodinu. Hlavní testování je v pondělí, ale reálně se řada žáků i pedagogů testuje i v jiné dny podle toho, jak přicházejí do školy,“ vysvětlila radní Hana Šišková.

V karanténě nebo izolaci je na sedmičce více než polovina všech tříd. „Školy jsou skutečně na hranici svých možností. Ředitelé, pedagogové i další pracovníci jsou dlouhodobě přetíženi. Situace se nelepší, naopak se čím dá více komplikuje. V režimu karantény je více než třetina zaměstnanců škol,“ upozornila radní.

Celá škola je na on-line výuce

V osmé městské části zavřeli Mateřskou školu Na Přesypu. V karanténě jsou i místní kuchařky, nefunguje jídelna. Ze základních škol má pak největší potíže Základní škola Glowackého, kde bylo jen za minulý týden pozitivních 86 žáků ze 700 a 14 pedagogů se dostalo do karantény, proto tento týden přešla celá škola na úplný on-line režim.

„Na ředitele padla kromě řízení chodu školy de factoi další práce – trasování. Při výskytu pozitivního testu dělají to, že podle systému Bakaláři mapují, kdo s kým byl společně ve škole, z toho vytváří seznamy a ty následně odesílají na hygienu, která rozesílá zprávy rodičům. Díky této trasovací činnosti škol ředitelé zkracují dobu, během které se vždy čekalo na vyjádření hygieny,“ vysvětlil Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

V Praze 10 zatím školy a školky otevřené jsou. „Ale situace se mění každým dnem. Navíc pro větší školy už je poměrně administrativně náročná agenda hlídat nová pravidla, například třicetidenní lhůtu po prodělání covidu, tedy osvobození od testů, karantén a podobně,“ popsala Anna Březinová z Městské části Praha 10.

Minulý týden nefungovala ani Mateřská škola Opletalova v Praze 1 a jeden deni školka Pštrossova. A karanténa dostihla i kuchyni na ZŠ J. A. Komenského v Praze 6, která je dočasně mimo provoz. „Zařídili jsme ale pro děti i učitele dovoz teplé polévky a pro školku Meziškolská nám vaří paní kuchařky z Mateřské školy Jílkova,“ sdělila radní Marie Kubíková.

Učí i nemocní kantoři

Z devíti tisíc žáků v Praze 6 je nyní 307 pozitivních na covid-19. „V preventivní karanténě se nyní nachází 55 tříd základních škol, dohromady necelých 1300 žáků, dále máme 156 pozitivně testovaných zaměstnanců škol a dalších sto se nachází v karanténě,“ vypočítal Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6.

Situace na školách je natolik kritická, že často učí i nemocní pedagogové. „Pokud jim to nemoc dovolí, učí on-line a ve třídě je asistent. Učitelé si navzájem pomáhají, jak jen to jde, aby nemocnost pedagogů pocítily děti co nejméně,“ uzavřela radní Kubíková.