Spolu s rušením poboček by o práci mělo přijít až 1600 zaměstnanců státního podniku. Odboráři se obávají, jak listonoši nápor práce po odchodu svých kolegů zvládnou. Nejhůře na tom budou menší města.

Česká pošta v Českolipské ulici v Mělníku. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Odborářům z České pošty se nelíbí, že vláda chce řešit neudržitelnou finanční situaci tohoto státního podniku zejména rušením poboček. Podle aktuálních plánů by jich místo dosavadních 3200 mělo být už od července letošního roku kvůli úsporám o 300 méně. „Omezení poštovních služeb způsobí vznik vnitřních periferií a urychlí vylidňování venkova. Život na venkově bude mnohem složitější,“ píšou odbory pošťáků v petici, kterou adresovaly vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu.

Její autoři si zejména stěžují, že stát České poště za poskytnuté služby platí jen část nákladů, a to se zpožděním. „Pošta každý rok dotuje tyto služby v řádech stamilionů korun,“ připomíná petice. Podniku proto chybí peníze na investice, rozvoj i slušné mzdy pošťáků, i když v uplynulých čtyřech letech prošel zásadními změnami. „Pošta uspořila v ročních nákladech jednu miliardu korun, a přesto to nestačí. Bylo zrušeno více než sedm tisíc pracovních míst, pro pošťáky to znamená velký stres, obrovskou zátěž a obavy,“ připomíná petice politikům.

Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Po jednání s manažery podniku se nyní zástupci odborů České pošty dozvěděli, že kvůli úsporám by mělo přijít o místo asi 1600 lidí. „Máme dohodu, že těmto pošťákům bude nabízeno uplatnění v rámci České pošty,“ tvrdí předsedkyně Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová. Někteří z nich by tak zřejmě mohli v rámci firmy přejít na jinou pozici.

Pracují za každého počasí

Dělat listonoše není už dnes podle Budweiserové rozhodně nic snadného, politikům to připomíná také text petice. „Pošťáci pracují za každé situace, za každého počasí. Také v době covidu byli v první linii, doručovali důchody, listovní a balíkové zásilky a zajišťovali služby na pobočkách,“ stojí v ní dále. „Pošta ale dosud nedostala žádnou kompenzaci škod za období pandemie na rozdíl od jiných firem a služeb,“ připomíná se v textu.

Doručovatelé podle Budweiserové nyní berou v průměru zhruba jen 24 tisíc korun měsíčně hrubého. Odborářka se obává, zda zbývající listonoši nápor práce po odchodu dalších kolegů zvládnou. „Je to samozřejmě plně na odpovědnosti zaměstnavatele, ale budeme hlídat pracovní podmínky, aby bylo všechno podle pravidel,“ zdůrazňuje Budweiserová.

Práce poštovního doručovatele je náročná.Zdroj: ČTK/Štěrba Martin

Česká pošta až do rozhodnutí vlády tajila, kterých poboček konkrétně se zavírání bude týkat. „Nemáme vůbec žádné informace,“ říká předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Podobně na tom před rozhodnutím ministrů byli také zástupci Svazu měst a obcí. Také oni se obávají zhoršení dostupnosti poštovních služeb, zejména pro starší občany. „Největší výhodou husté sítě je možnost vyzvednout si listovní zásilku nebo balík v případě, že adresát není zastižen doma,“ vyzdvihuje místopředseda Svazu měst a obcí a starosta obce Velký Osek Pavel Drahovzal. Zejména seniorům se však podle něj zřejmě zhorší přístup k penězům na účtu. „Poštovní pobočky pro ně fungují jako bankovní instituce,“ připomíná Drahovzal. Obává se, že se také sníží nabídka přístupu k Czech Pointům.

Lidé se víc projdou

Podle vedení České pošty by se ale lidé z menších měst a obcí o svou poštu neměli obávat. Skončit by neměla ani žádná z osmi stovek Pošt Partner. Tedy provozoven, kde základní poštovní služby nabízejí třeba v obchodě s potravinami nebo na obecním úřadě. „Těch se rušení týkat nebude. Stejně tak nedojde ke zrušení pošty, která je v obci nebo městě jediná,“ ujišťuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Rušení pošt v Česku? Obcí s jednou pobočkou se nedotkne, ujistil Rakušan

Horší to zřejmě bude v obcích s více než 2500 obyvateli. Obyvatelé mnohých z nich se možná cestou k poštovní přepážce pořádně projdou. „Nově by v nich měla být pošta místo dosavadních dvou kilometrů dostupná do tří kilometrů docházkové vzdálenosti,“ konstatuje Vitík.

Po zrušení poštovních poboček zřejmě podniku zůstane řada volných objektů. Pokud pro ně nenajde vhodné využití, chce je nabídnout ke koupi. „Buď přímým prodejem a s cenou podle znaleckého posudku – to se týká případného zájmu obcí,“ naznačuje Vitík. Pokud o budovy nebudou mít místní radnice zájem, zkusí je Česká pošta prodat v elektronické aukci. „Objekt získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ dodává Vitík.

Kde by se měly například zavírat poštovní pobočky:

• Praha - 35 poboček

• Ostrava -27 poboček

• Brno - 12 poboček

• Plzeň - 12 poboček

• Olomouc - 7 poboček

• Hradec Králové - 7 poboček

• České Budějovice - 5 poboček

• Liberec - 5 poboček

• Havířov - 5 poboček

• Pardubice - 4 pobočky

• Karlovy Vary - 4 pobočky

• Karviná - 4 pobočky

• Opava - 4 pobočky

• Kladno - 4 pobočky

• Chrudim - 3 pobočky



Zdroj: Seznam Zprávy z pracovní verze České pošty k rušení poboček