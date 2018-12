Most v Bubenské ulici, který je od konce října z bezpečnostních důvodů zavřený a provizorně havarijně podepřený, prošel v pátek a v sobotu zatěžovací zkouškou. Předběžné výsledky zkoušky ukázaly, že je po osazení další speciální diagnostiky možné na most pustit v omezeném režimu osobní auta do 3,5 tuny.

Zároveň platí, že most je nezbytné v lednu finálně podepřít, aby bylo možné obnovit dopravu ve větším rozsahu. „Museli jsme vyzkoušet, co most unese, a jak se bude chovat při zatížení na 130 procent. Zatěžovací zkouška podle předběžných výsledků specializované společnosti INSET, která měření provedla, potvrdila, že most je nezbytné finálně staticky podepřít. Do té doby na něj nemůžeme pustit provoz v plném rozsahu. Důležité ale je, že se na most už brzy vrátí aspoň osobní auta do 3,5 tuny,“ uvedl náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

„Přesto všechno není most v nejlepší kondici a musí dál pokračovat přípravné práce na jeho finálním statickém podepření. Zahájení prací je plánované na leden. Zároveň pracujeme dál na myšlence revitalizace celého území kolem metra Vltavská, aby se už lidé nemuseli bát do místních podchodů, a aby z něj bylo opět místo, kde se dá normálně žít,“ doplnil.

Auta do 3,5 tuny do dvou týdnů

"Po zatěžovací zkoušce doporučujeme provést podepření druhého a čtvrtého mostního pole. Toto podepření umožní obnovit provoz MHD v plném rozsahu a umožní provést další etapu diagnostiky konstrukce,“ prozradil Ludvík Hegrlík, ředitel společnosti INSET. Technická správa komunikací už vybrala dodavatele, který v lednu začne tato dvě mostní pole finálně zajišťovat trvalým podepřením. Tím také skoční omezení pro tramvajovou linku číslo 14, která začne jezdit přes Hlávkův most opět v obou směrech.

Výsledky zkoušky zároveň přinesly velmi důležitou zprávu pro řidiče, kteří potřebují autem přes most.„Zatěžovací zkouška nám ukázala řešení, jak můžeme na most aspoň velmi omezeně pustit osobní auta do 3,5 tuny. Nejdříve musíme na mostě instalovat trvalý monitoring všech trhlin. Pak můžeme přesně uprostřed mostu vytvořit jeden jízdní pruh pouze pro osobní auta,“ vysvětlil generální ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka. Přibližně do dvou týdnů tak začnou po mostě opět jezdit osobní vozy.