O testech informoval novináře náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). Libeňský most je soumostí tvořené historickým mostem přes Vltavu a tzv. inundačním polem na břehu, který slouží jako protipovodňová ochrana a pod jehož oblouky protéká při povodních voda. Most z roku 1928 nebyl nikdy opravován a je ve špatném stavu.

"V minulosti proběhla zatěžovací zkouška pouze jedna a pouze na tom inundačním poli u Palmovky, a to s velice nízkým zatížením. V předběžných tržních konzultacích si potenciální zhotovitelé projektové dokumentace a stavby vyžádali, zda by nemohly proběhnout ještě podrobnější zatěžovací zkoušky," řekl Scheinherr.

Zkoumána budou čtyři oblouková pole. Most přes Vltavu jich má pět a odborníci se zaměří na tři prostřední. Jedno pole budou zkoumat u zmíněného inundačního mostu. Na most najede zátěž 547 tun a bude střídáno statické a dynamické zatěžování mostu. "Dáme tam tolik tun, které tam reálně nikdy nemohou být. Zároveň vyzkoušíme reálný provoz nákladními automobily i tramvají," řekl Scheinherr.

Most bude obě zmíněné soboty zcela uzavřen pro auta, veřejnou dopravu i pěší, a to vždy od půlnoci do půlnoci.

Výsledky testů budou podle náměstka zpracovány a známy asi do měsíce od druhé zkoušky. Následně město vypracuje zprávu a vypíše veřejnou zakázku na rekonstrukci mostu. Vybere jednu firmu, která vytvoří projekt a zároveň most opraví. Rekonstrukce samotná by měla začít na přelomu let 2021 a 2022. Přesné datum bude známo až po výběru dodavatele.

Praha má problémy se stavem mostů dlouhodobě. Na začátku prosince 2017 spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a při nehodě se zranili čtyři lidé. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Hlávkův, most Legií a Palackého most. Město prostřednictvím TSK zahájilo diagnostiku jejich stavu, stejně jako lanového mostu na Jižní spojce.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Politici se v minulosti přeli, zda jej zbourat, nebo zrekonstruovat. Předloni v lednu musel být zhruba na měsíc pro automobily a MHD uzavřen a následně podepřen. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.