Jako už obvykle se zastupitelstvo hlavního města dlouho nedokázalo dohodnout na programu jednání. Radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly/STAN) neprosadila svůj návrh ohledně družstevního bydlení – k zařazení tomuto bodu chyběl jediný hlas. Cítila se navíc dotčená, že si primátor Zdeněk Hřib (Piráti) dovolil objednat analýzu, jejíž výsledky jsou vůči jejímu projektu kritické.

„Několikrát jste zadala posudky za mými zády, aniž bych to věděl,” vrátil však své kolegyni stejnou minci primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Zkušená politička a právnička hovoří dokonce o porušení koaliční smlouvy. Vypjaté vztahy ještě umocnil šéf zastupitelského klubu Spojených sil Jiří Pospíšil, jenž označil jednání partnerských subjektů za obstrukci.

Pospíšil: Musím se stydět

Večer si pak předseda pražské TOP 09 a europoslanec postěžoval kvůli tomu, že zastupitelé neschválili jeho návrh, aby Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze nemusela platit hlavnímu městu milion korun za zábor veřejného prostranství, když sochařské dílo magistrátu věnuje.

„Selský rozum a slušnost prohrála,” glosoval situaci na twitterovém účtu Pospíšil. „Bohužel se musím stydět za to, že moji kolegové v zastupitelstvu v sobě nenašli špetku velkorysosti,” dodal.

Už ze začátku čtvrteční schůze „narazil” i primátor Hřib, jenž neuspěl s prosazením změny jednacího řádu, aby mohli zastupitelé v budoucnu jednat online. Odpoledne Hřib v narážce na vyhrocené debaty zveřejnil pro facebookové fanoušky fotografii s popiskem: „To bude ještě dlouhé…”

Schválené body

Zastupitelé hlavního města Prahy ve čtvrtek pověřili radní Kordovou Marvanovou, aby jednala s poslanci a senátory o regulaci krátkodobého ubytování typu Airbnb. Schválili také založení ústavu Kampus Hybernská, projekt lanovky mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi či sídlo Muzea paměti XX. století nebo změnu v přidělování sportovních dotací.

Pirátům neprošel ani návrh, který předkládá zastupitelka Eva Horáková, na legalizaci prostituce. Krajská organizace strany chtěla, aby Praha zatlačila na poslance kvůli zrušení historické úmluvy z roku 1950, jež prostituci definuje jako trestný čin.

Z poskytování sexuálních služeb by se měla dle Pirátů stát legální živnost a Praha (potažmo stát) by získala finanční prostředky do rozpočtu.

„Pracovníci a pracovnice v sexbyznysu by se tak mohli snadněji dovolat pomoci například ve chvíli, kdy za svou práci nedostanou zaplaceno nebo kdyby zákazníci požadovali jiné než předem domluvené služby,” vysvětluje Horáková.

Wolf: Měli bychom se stát pasákem?

Ale proti ní ostře vystoupil lidovecký zastupitel Jan Wolf, který byl zvolen v rámci koaličních Spojených sil. „Piráti chtějí legalizovat obchod s bílým masem. Nevím, jestli bychom se jako zastupitelé měli stát pasákem, protože ve chvíli, kdy tento tisk bude přijat, tak se Praha stává největším kuplířem s bílým masem a organizací, která by chtěla, aby prostituce byla v co největší míře šířena,“ prohlásil Wolf.

V pátek pirátská zastupitelka uvedla, že „názory některých kolegů z řad koalice jsou mnohdy liché, místy absurdní a zakládají si pouze na osobních dojmech, nikoliv na faktech“ – Horákovou totiž nepodpořili ani další zástupci Spojených sil ani nikdo z hnutí Praha sobě.

Sportovní granty schváleny! Nově podle systémových pravidel a ne podle rozdaných zájezdů do zahraničí pro zastupitele. Máme na to jednoduchý vzorec: počet členů klubů do 16 let věku X náročnost vybavení sportovce a nákladnost pronájmu sportoviště = přidělená částka grantu. ? — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) July 3, 2020

Dusné atmosféry na jednání zastupitelstva využili politici z ANO, kterým se nelíbilo, že pražská koalice odmítla jednat o jedné miliardě na platy učitelů. „Považuji to za naprosto absurdní. Koalice stále dokola slibuje učitelům navýšení peněz, ale když má skutečně možnost, strčí raději hlavu do písku,“ uvedl zastupitel a bývalý ministr financí Ivan Pilný, podle něhož návrh schválil magistrátní výbor pro vzdělávání hlasy napříč politickým spektrem.

Nacher: Proč se stěhují sídla městských firem?

Šéf klubu hnutí ANO a poslanec Patrik Nacher zase zkoušel prosadit, aby se na program jednání dostalo stěhování městských společností Technická správa komunikací (TSK) a Pražská vodohospodářská společnost (PVS) z městských budov do komerčních prostor. Podle Nachera to zatíží magistrátní kasu desítkami milionů navíc.

„Proč se sídla městských firem stěhují v době, kdy se má šetřit, v době, kdy se více debatuje o home office úředníků? Existuje nějaká strategie Rady hlavního města Prahy? Připomíná mi to parodii této koalice na transparentnost,“ řekl Nacher.

Zdá se, že pražské politiky čeká pořádně horké léto. Po dalších sporech opět zákulisní hráči spekulují, zda Hřib a spol. vydrží až do konce volebního období. Nebo snad koalice padne ještě během prázdnin?