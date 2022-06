Radní se sešli po půl dvanácté, nedokázali se ale shodnout na programu schůze. Ten schválili až kolem 14:45 hodin. Opozice požadovala zařadit prověření IT zakázek. Podle lídrů pražské ODS a ANO jsou totiž lidé zapojeni do kauzy Dozimetr namočeni do předražených IT zakázek, které se na magistrátu schvalovaly.