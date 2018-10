Zastupitelské kluby nové koalice se změní. Piráti nesmí kumulovat funkce

Složení zastupitelských klubů stran nové koalice v Praze se ještě dočká změn. V klubu Praha Sobě (PS) se podle mluvčí uskupení Julie Kochové vzdala mandátu Monika Weinerová. V dalších měsících se promění i pirátský klub. Důvodem je interní pravidlo, podle něhož pirátský politik, který zastává uvolněnou funkci v některé z městských částí, nesmí zároveň působit na magistrátu. V metropoli bude vládnout koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL).

Pirátský volební štáb kandidátů do Senátu.Foto: Deník / Vladimír Šťastný

"Z osobních důvodů se vzdala mandátu Monika Weinerová. Namísto ní do zastupitelstva vstoupí nemovitostní expert, podnikatel a člen správní rady Sdružení Chvaly Pavel Světlík, který byl na kandidátní listině další v pořadí," uvedla Kochová. Weinerová kandidovala ze 13. místa, Praha sobě získala ve volbách stejné množství mandátů.

Změny čekají i zastupitelský klub Pirátů. Na kandidátkách do městských částí uspěli pirátští kandidáti, kteří se stanou radními tamních koalic a zároveň se dostali do celopražského zastupitelstva. Strana se však před volbami domluvila, že v souladu s bojem proti kumulaci funkcí a střetu zájmů nedovolí, aby její lidé zároveň působili v exekutivě městských částí a na magistrátu. Každý si musí vybrat, jaké místo zvolí.

To se týká například Daniela Mazura, který na magistrát kandidoval z třetího místa a který se stane starostou Prahy 5. Mazur ČTK sdělil, že se mandátu v zastupitelstvu Prahy vzdá do půl roku. Podobně je na tom také Tibor Vansa, který bude místostarostou v Praze 4 a zároveň se z devátého místa dostal na magistrát. Stejná situace by se mohla týkat i Evy Horákové, která kandidovala za Piráty z třetího místa v Praze 5 a zároveň uspěla na magistrátu. Mazur zatím nechtěl prozradit složení rady městské části, takže není jasné, zda v ní Horáková zasedne.

Hřib se připravuje na odstoupení z VZP

Piráti vyjednávají také o možné koalici v Praze 11, kde jejich kandidátku vedl Jiří Dohnal. Ten rovněž získal mandát v celopražském zastupitelstvu. "Delší dobu se stavíme proti kumulaci uvolněných funkcí. Práce placená z veřejných peněz naplno je pak vykonávaná pouze napůl a tomu my chceme předejít," uvedl kandidát Pirátů na primátora Zdeněk Hřib. Dodal, že podobně posupoval například bývalý pirátský starosta Mariánských Lázní, Petr Třešňák, který v roce 2018 na funkci rezignoval kvůli souběhu s poslaneckým mandátem. "I já se připravuji na odstoupení ze správní rady VZP," doplnil Hřib.

Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem necelých 18 procent hlasů, má 14 mandátů. Na druhém místě skončili Piráti, kteří mají 13 zastupitelů, stejný počet jako další Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Do zastupitelstva se dostalo ještě ANO s 12 zastupiteli. Nová koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Primátorem by měl být Zdeněk Hřib z České pirátské strany.