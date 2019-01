Praha - Zastupitelka Monika Krobová Hášová, která loni vstoupila do klubu ČSSD, si jako členka dozorčí rady Pražské energetiky loni vydělala skoro 1,2 milionu korun. Vyplývá to z neveřejných údajů, které uvedla v etickém kodexu zastupitele. Ve čtvrtek o tom informoval zastupitelský klub Pirátů. Hášová, dříve zastupitelka za TOP 09, v početně nestabilní koalici ANO, ČSSD a Trojkoalici (STAN, KDU-ČSL a SZ) sehrála v minulosti významnou roli, když hlasovala pro zásadní koaliční návrhy. Hášová si za působením v PRE stojí, prý má pro funkci kvalifikaci.

Zastupitelka Monika Krobová Hášová. | Foto: web Praha.eu

Za údajné „přeběhlictví" a placené angažmá v PRE, jejímž je město akcionářem, piráti zastupitelku dlouhodobě kritizují. „Pokud to rozpočteme na pět zasedání dozorčí rady v roce, vychází to na rekordních 232 tisíc na jedno zasedání dozorčí rady," řekl předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. ČSSD si tím podle něj zajistila o jeden hlas víc, než získala ve volbách. „Je to útok ČSSD na městskou pokladnu. Výplatu této prominentky zaplatí všichni odběratelé elektřiny v Praze," doplnil.

Zastupitelka vinu odmítá

Výtky odmítají Hášová i ČSSD. „Rozhodně nikdy nešlo a nejde o žádnou trafiku, protože jsem zastupitelka, která se svojí odborností a praxí zapojila do prospěšné práce pro Prahu," reagovala Hášová.

„Výše tantiém odpovídá hospodářským výsledkům společnosti," doplnila. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) jsou námitky pirátů nesmyslné. „Paní Hášová je právnička, má plnou kvalifikaci zastupovat Prahu v této firmě. Nepotřebuje k tomu vazby na jakoukoli stranu," řekl Dolínek.

V dozorčí radě působila už v minulém období

V dozorčí radě PRE působila Hášová už minulé volební období, po volbách jako jedna z mála opozičních zastupitelů nebyla odvolaná. V únoru loňského roku ještě jako nezařazená zastupitelka podržela koalici, která měla většinu jednoho křesla, při hlasování o tendru na odpady za 13 miliard korun.

Tehdejší náměstek Matěj Stropnický (Trojkoalice/SZ) pro něj ruku nezvedl. V dubnu pak hlasovala proti odvolání primátorky Adriany Krnáčové (ANO) iniciovaném opozicí. Do klubu ČSSD vstoupila letos na jaře.

Připravují se pravidla pro obsazování postů

Na popud opozičních zastupitelů za Piráty připravuje vedení města pravidla pro obsazování placených postů v Prahou vlastněných firmách. Dokončena by měla být do 30. září.

PRE je třetím největším dodavatelem elektřiny v ČR a patří mezi 50 největších českých společností podle tržeb. Majoritním vlastníkem s 58 procenty je Pražská energetika Holding, který ovládá Praha.

