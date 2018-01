Zastupitelé se hádali kvůli Libeňskému mostu

„Fatální selhání vládnoucí koalice, která ignoruje problémy podstatné pro všechny Pražany.“ Tak by se dala shrnout kritika opozičních zastupitelů za to, že jejich koaliční kolegové nezařadili téma Libeňského mostu na program pravidelného zasedání zastupitelstva. Důležitou dopravní tepnu mezi Holešovicemi a Palmovkou uzavřel magistrát pro veškerou motorovou dopravu přesně před týdnem na základě informace Kloknerova ústavu z ČVUT o tom, že je část soumostí v havarijním stavu. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek ale odmítl nařčení, že se koalice snaží akutní komplikaci zametat pod koberec.

„Do deseti dnů dostaneme od Kloknerova ústavu kompletní výsledky měření. Pak bude jasnější, co se dá s Libeňským mostem provést a určitě to zařadíme na únorové jednání,“ prohlásil Dolínek.

Libeňský most je přirozeně hlavním tématem dnešního zastupitelstva. Opozice i koalice vystavily červenou kartu aktivistům, kteří upřednostnili sve kratkodobé mediální body před zájmy Pražanů. Díky všem, co si v zastupitelstvu udrželi zdravý rozum. — Petr Dolínek (@DolinekPetr) January 25, 2018

ODS: Buďme rozumní jako v Drážďanech!

Opoziční zastupitelé TOP 09, ODS i Pirátů vytýkali Dolínkovi údajnou nečinnost, která podle nich přispěla k tomu, že je chátrající stavba nepřístupná pro tramvaje i auta. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) navrhl přejmenovat Dolínkovu funkci na „radního pro průšvihy, havárie a uzavírky“.

Možná pod ještě větší rétorickou palbou opozičníků se ocitl starosta Prahy 7 a zastupitel za koaliční KDU-ČSL Jan Čižinský. Ten na rozdíl od Dolínka odmítá radikální přestavbu Libeňského mostu, ale předloni v zastupitelstvu prosadil záměr jeho „opravy ve stávající šíři“, čímž se zastavil už schválený projekt „úplné přestavby“.

Podle pravicové opozice to přispělo spolu s obnoveným řízením o udělení památkové ochrany de facto k zablokování rekonstrukce. „Podobnou situaci řešili v Drážďanech, kde jim kvůli stavbě moderního mostu přes Labe hrozilo odebrání ochrany UNESCO v údolí řeky. Na druhé misce vah měla tamní radnice úlevu historického centra od dopravního přetížení. A logicky se rozhodli dát přednost té úlevě,“ poznamenal zastupitel ODS Alexandr Bellu.

Je nemožné využít stávající pilíře

Jeho stranický kolega a exprimátor Bohuslav Svoboda tvrdí, že stav mostu znemožňuje „citlivou“ opravu v souladu s požadavky památkářů. „Jsou tam betonové oblouky bez výztuže, které nelze opravovat a dnes už se nepoužívají,“ upozornil Svoboda.

Podle Čižinského je ale naopak podle posledních zpráv expertů nemožné využít stávající pilíře pro novou nosnou část mostu. Jiří Nouza z TOP 09 si posteskl, že ministerstvo kultury rozhoduje o případném udělení památkové ochrany už dva roky. Výsledek by měl být znám v nejbližších dnech nebo týdnech.

Jeden z občanů si zase během interpelací postěžoval, že „město raději nechalo Libeňský most zchátrat, aby už nešel opravit“. Náměstek Dolínek nebo jeho koaliční kolega z ANO Petr Novotný přičítají odpovědnost za tristní stav některých pražských mostů, včetně zřícené trojské lávky, předchozím garniturám. „Havarijní stav nevzniká čtyři roky, ale déle,“ podotkl Novotný. Jejich názor sdílela i opoziční zastupitelka Marta Semelová (KSČM).

„Praha se primátorce rozpadá pod rukama“

Šéfka klubu ODS Alexandra Udženija to označila za alibismus. „Je to absurdní. Za 4 roky vlády se toho dá stihnout mnoho. Tato koalice ale Prahu nerozvíjí. Nestaví se byty, neinvestuje se, dopravní infrastruktura chátrá. ODS musela v čele metropole obnovit město po tisícileté vodě v roce 2002. Zajímalo by mě, jak by se s takovou událostí vypořádala současná koalice,“ prohlásila Udženija.

Otevřená válka?

Podle jejího protějška z klubu TOP 09 Václava Novotného panuje značné napětí i uvnitř vládnoucí koalice pěti stran. „V minulých dnech už to začalo vypadat jako otevřená válka. ČSSD velmi stála o privatizaci nemocnice Na Františku, kterou zkomplikoval lidovec a aktivistický starosta Čižinský. A tak si Petr Dolínek možná řekl – já ti za to zavřu most. Takový je alespoň můj dojem,“ poznamenal Novotný, podle kterého se „pánové Dolínek a Čižinský hádali tak dlouho, jak se to s mostem udělá, až se to neudělá vůbec“. Praha se podle Novotného „rozpadá primátorce pod rukama“ a dokladem toho mají být současná dopravní omezení i třeba pád lávky v Troji nebo střechy na Výstavišti.