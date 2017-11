Zastupitelé schválili výkup pozemků pro metro D. Za 15 milionů

Hlavní město vykoupí od soukromých vlastníků pozemky v katastru Písnice a Kunratice v hodnotě asi 15 milionů korun. Postaví zde depo pro připravované metro D. Materiál v úterý schválili pražští radní.

Zvažovaná budoucí podoba stanice metra D Písnice. Právě tuto stanici by měla spojit nová silnice se středočeskými obcemi.Foto: Metroprojekt

Znalecký posudek, který si město nechalo vypracovat, stanovil cenu 14,2 milionu korun. Vlastníci ale požadovali částku asi o 6,4 procenta vyšší a Praha na jejich požadavek přistoupila. Pozemky totiž potřebuje a jejich případné vyvlastnění by vyšlo město nakonec dráž. Za pozemky město zaplatí z rozpočtu odboru strategických investic. Praha už v minulých dnech vykoupila pozemky na Písnici, kde by v budoucnu mělo stát parkoviště P+R či provozní objekt metra.

Problém s výkupem pozemků

Dopravní podnik (DPP) a hlavní město se potýkají s problémy kolem výkupu pozemku pro novou linku metra dlouhodobě. DPP má výkup usnadnit vznik společnosti, která by pak nebyla vázána předpisy, které podniku zakazují vykupovat pozemky za vyšší než odhadní cenu.

Jako první z připravované nové linky Metra D má vzniknout trasa Pankrác a Olbrachtova, kde je nejsnazší získat potřebné pozemky. Na tento první úsek má pak navázat část až k zastávce Nové Dvory. Měl by být hotový v roce 2023. Potom se plánuje prodloužení metra až do Písnice. Plánuje se, že na nové lince budou jezdit vozy bez řidiče. Metro D by mělo vyjít odhadem na 50 miliard korun.