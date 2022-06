Starostka to označila za zástupné důvody, skutečným jsou podle ní připomínky k připravovanému územnímu plánu. Na funkci následně rezignovala i třetí členka rady za Vlastu Lucie Sedmihradská. Chmelová je i senátorkou za obvod Praha 10. Radnice loni skončila ve schodku 36 milionů korun.

V desáté městské části dosud Vlasta vládla s Piráty a ODS, v opozici je TOP 09 spolu s hnutím ANO. Odvolání obou politiků podle mluvčího Prahy 10 Jana Hamrníka podpořili zastupitelé všech klubů kromě Vlasty, která sdružuje nezávislé zastupitele a členy STAN, KDU-ČSL a Desítky pro domácí. Kašpar je členem STAN, Chmelovou hnutí podpořilo do podzimních senátních voleb.

"Ani jeden z nich nedokázal jasně rozptýlit pochybnosti o tom, jestli jsou se současnou kauzou nějak spjatí," uvedl předseda TOP 09 v Praze 10 Radek Lojda. Nyní již bývalá starostka jakékoliv problematické vazby odmítla. Po odvolání obou politiků následně na funkci v radě rezignovala i Sedmihradská a celá koalice Vlasta podle Chmelové přechází do opozice. Opoziční zastupitel Vladimír Novák (Starostové pro Prahu) následně navrhl odvolání celé rady, což zastupitelé neschválili.

Zastupitelé Prahy 10 v pondělí mají jednat o připomínkách městské části k připravovanému novému územnímu plánu, což je podle Chmelové pravým důvodem odvolání. "Na Prahu 10 se vrací kmotři, protože se jim nehodí zásadní připomínky k Metropolitnímu plánu ohledně lokality Trojmezí," uvedla s odkazem na rozsáhlé nezastavěné území na pomezí Prahy 10, 11 a 15, o jehož zachování se dlouhodobě zasazuje.

Chmelová při projednávání připomínek uvedla, že byla vystavena tlaku ODS a Pirátů, aby se neodvolávala proti obytnému souboru plánovanému u Trojmezí firmou Central Group. Nakonec odvolání podala, ale negativní postoj k zástavbě je podle ní skutečným důvodem pro její odvolání. Dodala, že je ráda za dnešní schválení připomínek k Metropolitnímu plánu, ale zásadní bude až schvalování samotného plánu, které se uskuteční až v zastupitelstvu hlavního města po volbách. Klub Vlasty také uvedl, že Piráti a ODS vypověděli koaliční smlouvu bez předchozích jednání, což označil za podraz.

Místostarosta Martin Valovič (ODS) odmítl tvrzení, že otázka připomínek k plánu a Trojmezí měla souvislost s odvoláním obou politiků. "Nikdo ani na sekundu neuvažoval o tom, že by se ten bod stáhnul," řekl a dodal, že připomínky bude hájit i nadále. Místostarosta Petr Beneš (Piráti) se vyjádřil podobně, na připomínkách podle ní byla v radě shoda a nikdy nehrozilo to, že by nebyly schváleny. "Ona (Chmelová) jenom dělá divadlo a lže lidem," řekl.

Zástupci ODS a Pirátů opakovaně řekli, že Chmelová a Kašpar měli možnost na jednání kontakty s Hlubučkem vysvětlit, ale neudělali to. Podobně se vyjádřili členové opozice. Chmelová v komunálních volbách neplánuje obhajovat funkci starostky a na prvním místě kandidátky koalice Vlasta ji nahradil právě Kašpar.

Podle klubu Pirátů bylo odvolání přímou reakcí na korupční kauzu pražské organizace hnutí STAN. "Z podstaty svých stranických pozic byla kandidátka STAN do Senátu Renata Chmelová i pražský místopředseda STAN David Kašpar v blízkém kontaktu s obviněným předsedou Petrem Hlubučkem. Oba odvolaní politici měli velký vliv na nakládání s obecními pozemky, rozdělování městských dotací i obsazovaní pozic v orgánech města," uvedli Piráti z Prahy 10 na facebooku.

Praha 10 je podle počtu obyvatel po Praze 4 druhou největší pražskou městskou částí, žije v ní zhruba 110.000 lidí. Zahrnuje celé katastrální území Vršovic a části Strašnic, Malešic, Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořezů, Hloubětína a Žižkova.

Praha 10 loni skončila ve schodku 36 milionů

Radnice Prahy 10 loni hospodařila s příjmy a výdaji kolem 1,1 miliardy a schodkem 36 milionů korun. Vyplývá to ze závěrečného účtu, který na svém pondělním jednání schválili zastupitelé městské části. V roce 2020 zaznamenala městská část schodek 115 milionů korun.

Na běžné výdaje šlo loni 945 milionů a na investice 191 milionů korun. "Konečný schodek rozpočtu ve výši 36 milionů korun je výsledkem odpovědného čerpání výdajů a aktivního získávání dotací a byl zcela kryt finančními prostředky z prodejů majetku minulých let," stojí ve schváleném dokumentu. Lepší než plánovaný výsledek je podle radnice daný mimo jiné získáním dotací od magistrátu.

Praha 10 loni podle schváleného rozpočtu plánovala hospodařit s příjmy 784 milionů, výdaji 1,1 miliardy a schodkem 344 milionů korun. Rozdíl radnice chtěla pokrýt z rezerv či předpokládaných dotací od města a státu. Na investice mělo jít 285 milionů korun. Reálné hospodaření se od schváleného plánu v pražských městských částech obvykle významně liší, což může být dáno například nevyčerpáním peněz určených na investice.

Předloni hospodařila Praha 10 s příjmy zhruba jedné miliardy a výdaji 1,14 miliardy korun, rozdíl 115 milionů korun pokryla z dřívějších přebytků.