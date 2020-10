Finální podobu ukázal na svém facebookovém profilu Ropid – městská firma organizující městskou hromadnou dopravu v Praze a okolí. Ropid současně upozornil, že stávající podoba s plastovým ohraničením není finální verzí.

„Zatím jde o provizorní řešení, které určitě není dokonalé, ale svůj účel rozhodně plní. V oblasti Klárova existují záměry na komplexní řešení celého prostoru, proto bylo preferováno rychlé řešení s minimálními náklady, které dalším výhledovým záměrům v lokalitě nepřekáží,“ vysvětlila magistrátní společnost. Nově jsou na zastávce i lavičky.

Úpravami prošel nejprve ostrůvek směr Chotkovy sady, poté k Vltavě. „V zastávce se častokrát stávalo, že při výstupu většího počtu cestujících se na ostrůvek nevešli a byli nuceni vstupovat do vozovky, čímž vznikaly nebezpečné situace,“ řekl vedoucí oddělení komunikace DPP Daniel Šabík.

„Šířka zastávky vůbec neodpovídala jednomu z nejvytíženějších přestupních bodů z metra na tramvaj v centru Prahy. Nehledě na to, že zde spousta turistů začíná cestu na Pražský hrad,“ řekl při zahájení prací primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Podle něj obě nábřeží používají z 85 % lidé cestující v tramvajích a chodci. Deset procent je cílová automobilová doprava a pouze pět procent je tranzit. „A MHD a chodci v našem rozhodování hrají největší roli,“ vysvětlil Scheinherr.

Na Malostranské neznámo proč rozšířili tramvajový ostrůvek aby zbyl jeden pruh pro auta a kola. Kde se auta tedy zcela určitě nevejdou. Prostě Praha. https://t.co/2WAZhZm5HP pic.twitter.com/xS4R5zL381 — kolotipy (@kolotipy) October 25, 2020

Rekonstrukce zastávek Malostranská budí v internetových diskuzích vásně – podobně jako třeba dočasná změna dopravního režimu na Smetanově nábřeží či nově vyznačené cyklopruhy na frekventovaných silnicích. Kromě tradičních výkřiků na základě prvního estetického dojmu se objevují námitky, že se do jednoho pruhu auta zkrátka nevejdou. Opticky to skutečně vypadá, že jízdní kola mají na silnici u ostrůvku skoro stejně prostoru jako motorová vozidla.

Je však třeba připomenout i to, že cyklopruh v centru metropole je ochranný – tedy dle platného zákona tam mohou (na rozdíl od vyhrazeného pruhu pro cyklisty) vjíždět auta, lidé na kolech či koloběžkách by díky tomu měli mít dostatek bezpečného prostoru. Když se cyklista v ochranném pruhu pohybuje, měl by řidičům zbytek vozovky nabídnout místo k bezpečnému předjetí bez nutnosti vybočování a signalizace blinkrem.

Na druhé straně je navíc argument řidičů tramvají, podle nichž na Malostranské často hrozilo, že cestující vystoupí rovnou pod kola projíždějících vozidel. „Cestující soustavně přepadávali z ostrůvku do kolejiště a do silnice, zatímco kolem byly zbytečné 2+2 pruhy,“ napsal na twitterový účet zaměstnanec dopravního podniku vystupující pod přezdívkou Tramvaják pražský.