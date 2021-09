Jeden z nájemníků se nemohl domluvit s dělníky, kteří rekonstruovali byt. Vytáhl na ně tedy vzduchovku, která na první pohled vypadala jako krátká střelná zbraň. Do Sulové ulice v pražském Braníku proto vyjela ve středu odpoledne zásahová jednotka i s vyjednavačem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.