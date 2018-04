Zásadní změna kurzu: Magistrát připravuje výstavbu nových bytů

Po více než jedenácti letech metropole připravuje novou bytovou výstavbu. Půjde o pět nových projektů a ubytovací kapacity budou určeny lidem, kteří se ocitli nezaviněně v tíživé situaci a v rámci vlastních prostředků si své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Nová výstavba i rekonstrukce stávajících objektů ve vlastnictví hlavního města budou financovány z Fondu dostupného bydlení na území hlavního města Prahy.

„Měníme kurz. Praha během dvou až tří let postaví 1100 bytů. K sedmi tisícům bytů, které dnes hlavní město vlastní, je to skokový nárůst o 16 procent. Jsem hrdý na to, že se mi změnu kurzu podařilo prosadit. Praha téměř jedenáct let nepostavila jediný byt a svůj bytový fond spíše jen rozprodávala,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

Začátkem roku 2019 se předpokládá začátek stavby osmi bytových domů na Černém Mostě, kde má být celkem 182 bytů. Na stavbu je již vydáno stavební povolení. Dalších devět bytových domů s jedním polyfunkčním objektem se bude stavět také od začátku roku 2019 v Dolních Počernicích.

Vznikne celkem 310 bytových jednotek a v polyfunkčním objektu budou navrženy prostory pro zdravotnické, kulturní a komerční služby. Předpokládá se umístění ordinace praktického lékaře, gynekologa, zubního lékaře, pediatra, klubu pro matky s dětmi, klubové prostory pro dospívající mládež, případně kavárny apod. I zde je vydáno platné stavební povolení.

V Praze 13 se počítá i s výstavbou dalších bytů na pozemku hlavního města. Ty by měly mít dispozice převážně 2+kk a 3+kk a podle ověřovací hmotové studie by jich zde mělo vzniknout zhruba 160. V přízemí objektu bude umístěna občanská vybavenost. Podobná stavba dalších 120 bytů je plánována na vhodném pozemku v Hrdlořezích a na Opatově připravuje Praha rekonstrukci výškového domu ve svém vlastnictví. Zde by mělo vzniknout 342 bytů.