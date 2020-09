Zdroj: RedakceNejdříve je potřeba říci, jak to na záchodech v metru funguje. Toalety neprovozuje přímo DPP, ale vysoutěžení dodavatelé, kteří je mají pronajaté. „Stav WC pak pravidelně kontrolují odpovědní kolegové z DPP, kteří případné nedostatky ihned řeší s provozovateli a dohlíží na jejich odstranění,“ vysvětluje Daniel Šabík, vedoucí odboru komunikace dopravního podniku.

A dodává, že v souvislosti s koronakrizí zápasí provozovatelé především s nedostatkem personálu.

To ostatně zjistil i Pražský deník při kontrole na metru B na Kolbenově. Toaletářka Věra prozradila, že je na záchodech jako záskok.

„Ze dne na den to tu zabalil jeden kolega. A nic tu po něm nezůstalo, ani mop. Musela jsem proto volat spolubydlícímu, aby mi přinesl z domova ten můj, abych to tu mohla dát do pořádku.“

Krade se vše, co není připevněné

Podle DPP vznesl za uplynulý rok pouze jediný Pražan stížnost na uzavření toalet před koncem pracovní doby. „Jednalo se ale o uzavření z technických důvodů, přičemž toaleta nebyla na místě označena důvodem uzavření. Důvody předčasného uzavření vámi zmiňovaných čtyř toalet prověřujeme,“ řekl Šabík.

Pokud jsou toalety uzavřené z technických důvodů – například kvůli závadě – musí být řádně označené informační cedulí. A zde je podle Šabíka kámen úrazu. Cedule se stávají terčem nenechavců.

„Vandalismus, záměrné poškozování a krádeže téměř všeho, co není pevně přidělané. Krádeže hygienických potřeb, háčků, prkýnek či toaletních štětek jsou na denním pořádku,“ popisuje Šabík. „Vandalismus se projevuje i tím, že zejména mimo provozní dobu toalet v nočních hodinách někteří návštěvníci vykonávají potřebu přede dveřmi toalet nebo v jejich okolí,“ dodává.

Nejhůře z průzkumu Pražského deníku vyšly toalety na Invalidovně a Stodůlkách, které silně zapáchaly močí. Dopravní podnik o tomto nedostatku ví a slíbil brzkou nápravu. „Zápach je zde způsoben odtokovým kanálkem na mužském WC. Provozovatele jsme požádali o zvýšení opatření proti zápachu,“ zdůraznil Šabík.