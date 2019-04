/FOTOGALERIE/ Zašlé kouty sídlišť na území hlavního města Prahy do budoucna prokouknou. Mezi paneláky bude více zeleně, hřišť i vodních prvků. Jako první by se v moderní čtvrť měla změnit „Vybíralka“.

Pilotní projekt magistrátu, revitalizace vnitrobloku ve Vybíralově ulici na Černém Mostě, má napravit typické neduhy pražských sídlišť – zanedbanou zeleň, anonymitu či nedostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času. Na obnovu několika sídlištních bloků, kde žije přibližně tři a půl tisíce lidí, by měla být letos zpracována projektová dokumentace a získána potřebná povolení. Stavební práce začnou do dvou let.