Zamítnutím dovolání u Nejvyššího soudu to nekončí. Lidé z Kliniky se nevzdávají

Aktivisté nevzdávají boj o autonomní sociální centrum Klinika ani po posledním zamítnutí dovolání u Nejvyššího soudu, po kterém by mělo následovat vystěhování budovy. Dále jednají s majitelem objektu, Správou železniční dopravní cesty.

Argumentují tím, že plánovaná přestavba a přesun oddělení geodézie do žižkovské budovy jsou pro firmu finančně nevýhodné.

Plánují podání ústavní stížnosti

„Rozhodnutí soudu to sice nezmění, ale jako argument, proč nepřesouvat do budovy, kde funguje autonomní centrum, oddělení geodézie, to podle nás slouží dostatečně,“ uvedli k vypracovanému materiálu zástupci Kliniky.

Oznámili také, že plánují podání ústavní stížnosti, která by měla na vystěhování odkladný účinek.