Více než tři desítky let chátral Panský statek v pražské Troji, areál, jehož historie sahá až do 17. století. Sloužil jako hospodářské zázemí pro místní zámek, prošel i několika přestavbami, ale nakonec z něj zbyla jen ruina. A aby toho nebylo málo, na počátku 21. století ho z mapy Prahy málem navždy vymazala velká voda.

Naštěstí se tak nestalo a v sousedství Trojského zámku vyrostl areál, který mohou obdivovat všichni návštěvníci této části Prahy 7, především ti, kteří se vydají do botanické zahrady či na Vinici svaté Kláry. Právě odtud se jim totiž naskytne působivý výhled nejen na metropoli, ale i na Chateau Troja Residenci, bytový komplex, jehož středobodem se stalo zachované nádvoří renesančního dvorce, kolem něhož je situováno šest renovovaných historických budov.

Tento čtyři staletí starý areál pak doplňuje sedm novostaveb. Autorem architektonického návrhu projektu, dokončeného vloni na jaře, je pražské architektonické studio LOXIA, developerem společnost Coast Capital Partner (CCP).

Kajetánka

Za dalším rezidenčním projektem, jehož součástí je kompletně zrekonstruovaný barokní objekt, se z Prahy 7 přesuneme do Břevnova. Obytný soubor Kajetánka, který svým obyvatelům slouží již více než šest let, totiž ve svém nitru kromě čtyř novostaveb ukrývá i stejnojmennou usedlost. Také ona se „narodila“ už v 17. století. Po rozsáhlé rekonstrukci byla do hlavní historické budovy umístěna restaurace, obnovy se dočkal celý park, do něhož se vrátilo i jezírko. I tento projekt nese rukopis ateliéru LOXIA, developerem souboru Kajetánka byla společnost BOZNER.

Jinonický dvůr

Rekonstrukce nemovité kulturní památky se zachováním dobových architektonických prvků a stavebních elementů je základní ideou i Jinonického dvora, rezidenčního projektu, který na vyvýšenině nad dvěma rybníky buduje developer V Invest. Původně v těchto místech stával hospodářský raně středověký dvůr, který byl koncem 16. století doplněn o panské sídlo, z něhož pak vznikla tvrz.

Zhruba o sto let později byl jižně od tvrze a dvora postaven pivovar, později pak i další hospodářské budovy. Areál, jehož jádrem je renesanční budova zámečku, byl počátkem 19. století upraven do raně klasicistní podoby.

Ukončení výstavby je plánováno na přelom let 2022 a 2023. Architektonický návrh první etapy, která je hotova už od závěru loňského roku, pochází z pera ateliéru AU Plan. Pod druhou etapou, představující právě dokončovanou rekonstrukci zámečku, jsou podepsáni MS Architekti.

Zámek Nebřenice

Přestavbou zemědělského statku, o němž se první zmínky objevují již v roce 1437, vznikl v obci Nebřenice patrový venkovský zámeček. Tvář původně barokní budovy v průběhu 19. století změnila jeho přestavba v klasicistní zámek, avšak "zámecká sláva" netrvala dlouho a po znárodnění v 50. letech 20. století se začaly psát nepříliš radostné stránky jeho historie. Nebřenický zámeček ve vlastnictví státu postupně chátral a navíc ho poznamenaly nešetrné úpravy.

V současnosti je tato národní kulturní památka už v soukromých rukou - spolu s parkem se stala nedílnou součástí developerského projektu Oaks Prague, který v obci vzdálené zhruba 15 kilometrů od jihovýchodního okraje hlavního města realizuje společnost Arendon Development Company.

Rekonstrukce zámku probíhá pod vedením londýnského architekta Johna Pawsona.

V plné kráse by se měl tento historický objekt představit v březnu roku 2022. Po svém dokončení bude tvořit kulturní zázemí pro obyvatele Oaks Prague a stane se i golfovou klubovnou.