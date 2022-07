„Jsem opravdu naštvaný. Rozumím, že je před volbami, ale tohle je podraz na obyvatele Horních Počernic. Škoda, že se zastupitelé nezajímali o výstavbu okruhu v uplynulých 4 letech. Přestože tvrdí, že chtějí o okruhu věcně jednat a nejsou proti tomuto záměru, dělají přesný opak. Když tito zastupitelé měli možnost věcně jednat se zástupci ŘSD na toto téma, tak ani nedorazili a zastupitelstvo nebylo usnášeníschopné,“ komentoval podnět k žalobě Petr Měšťan.

Modernizace příslušného úseku a dokončení Pražského okruhu by podle něj mělo trvale vyřešit „každodenní kolaps dopravy, se kterým se městská část potýká“. Na jednání zastupitelů přítomný ministr dopravy Martin Kupka (ODS) zastupitele ujistil, že už běží soutěž na zhotovitele protihlukových zdí a dopravních opatření, která během stavby svedou auta mimo Horní Počernice.

Žalobu iniciovali tři zastupitelé včetně bývalé radní Jany Hájkové, zvolené za ANO a v letošních volbách kandidující za uskupení Místní pro Horní Počernice. „Celý proces, a to jak řízení EIA a nevypořádání námitek, neposouzení vlivu na Horní Počernice, následné neřešení námitek podaných naší městskou částí v odvolání k územnímu rozhodnutí, považujeme za nezákonný. Rovněž stavbu považujeme za dopravně a bezpečnostně nevyhovující! Již dnes jsou od investora známy dokumenty, které dokládají, že stavba nebude kapacitně vyhovovat a je zapotřebí část komunikace 510 ještě více rozšířit,“ vysvětlila motivy podnětu. Hájková rovněž poskytla Pražskému deníku zápisy a dokumenty z radnice, které zpochybňují starostova slova o bojkotování debaty o okruhu na straně předkladatelů žalobní výzvy.

Iniciativu podpořili zástupci několika subjektů

Iniciativa, kterou podpořili zástupci několika subjektů, nepotěšilo řadu komunálních politiků v okolí. „My to zde na Praze 22 s kolegy neseme nelibě, protože na územním rozhodnutí už se nechalo takové práce, že další odsun zahájení dostavby 511 by pro nás znamenal další dopravní zátěž,” reagoval pro server Neovlivní.cz bývalý starosta sousední městské části 22 (Uhříněves) Vojtěch Zelenka (STAN).

Vedení hornopočernické radnice, které po odvolání celé rady nemá „jistou“ většinu v zastupitelstvu, pozvalo na debatu před zásadním hlasováním i primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který se omluvil s odvoláním na jiné povinnosti. „Chování pana starosty Měšťana za ODS je zvláštní, protože nám poslal vlastnoručně podepsané odvolání městské části, kterou vede, právě proti stavbě 511, které způsobilo výrazné zdržení této klíčové stavby. To odvolání bylo založené na údajné podjatosti magistrátu dané tím, že Hřib o stavbu okruhu příliš usiluje. A k tomu byly připojené fotky z mých sociálních sítích, kde jsem psal o potřebnosti dostavby okruhu,“ kontroval Hřib.

„Jsem přesvědčen o tom, že kdyby pan primátor dorazil, určitě by existovala šance, že zastupitelé zvoleni pod vlajkou Pirátské strany by nesabotovali výstavbu okruhu, o kterém pan primátor celé volební období tvrdí, že jej podporuje. Bohužel si tito zastupitelé vzali okruh a tím defacto i hlavní město jako rukojmí své kampaně a bude to mít negativní dopad na celou Prahu,“ připojil svůj díl do polemiky starosta Běchovic a zastupitel hlavního města Ondřej Martan (ODS).

Primátor v této souvislosti upozornil, že Piráti v roce 2018 pouze podpořili kandidátku uskupení HOP - Hnutí Občanů Počernic, které se teď připojilo k žalobě, a to se záměrem „dělat transparentní politiku“. Letos už ale HOP podle Hřiba podporu Pirátů nezískal a to právě kvůli „rozdílným názorům“ na klíčové dopravní stavby. „Magistrát už teď navíc nemá na tuto stavbu žádný vliv. Investorem celé stavby je ŘSD pod Ministerstvem dopravy v odpovědnosti ODS a z důvodu údajné podjatosti teď stavbu povolují až na stavebním úřadě v Jižních Čechách. Praha se nyní soustředí na výkup pozemků pro zelené pásy, aby se zmírnil dopad stavby na lidi v okolí, což ale se stavebním povolením nijak nesouvisí,“ dodal Hřib.