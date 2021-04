Společně s návratem dětí do škol od 12. dubna si musejí všichni předškoláci a školáci prvního stupně pravidelně provádět antigenní testy výtěrem z nosu.

Některé městské části se ovšem vydávají jinou cestou, než zavedla menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Ve výzvě ministerstvu zdravotnictví, pod kterou se podepsali zástupci magistrátu, Prahy 3, 6, 7 a 9, požadují změnu předpisů a úhradu PCR testů od zdravotních pojišťoven.

„Bohužel na tuto výzvu ministr zdravotnictví neodpověděl a ani vláda nepřijala systémová opatření, která by vrátila děti do škol,“ uvádí starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS), jenž otevřený dopis ministru zdravotnictví Petru Arenbergovi (za ANO) odeslal 13. dubna.

Metoda „poolování“

„Naše testování potvrdilo, že se covid v Praze 9 vyskytuje minimálně a v dětské populaci v podstatě není. Ukazuje se, že není důvod neotevřít školy, školky,“ řekl Portlík. Ve školách Prahy 9 bylo provedeno celkem 4787 testů, z nichž pozitivní vyšly dva.

Podle starostů také není nutné, aby děti ve výuce rotovaly. Prostřednictvím žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu požadují zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s docházkou do mateřských a základních škol tak, aby je mohli navštěvovat všichni negativně testovaní žáci.

Ve školách, které zřizují zmíněné městských částí, se budou provádět neinvazivní PCR testy ze slin, které jsou podle Portlíka a spol. ve srovnání s antigenními testy přesnější.

Děti se měly testovat jednou týdně. Vzorky se v laboratořích vyhodnotí tzv. metodu poolování, kdy se posuzuje vždy více vzorků najednou. Bude-li některé dítě pozitivní, půjde preventivně do karantény celý dětský kolektiv.

Praha 6 přichází s vlastní iniciativou

„Apelovali jsme na ministerstvo zdravotnictví, aby přehodnotilo nasazení antigenních testů výtěrem z nosu, neboť tyto testy jsou nešetrné a lze pochybovat o jejich průkaznosti. Jelikož naše argumenty nebyly vyslyšeny, přicházíme s vlastní iniciativou,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).

Podle Koláře v Praze 6 nyní vypisují výběrové řízení na dodavatele testovacích sad a laboratoře. „Na konci týdne ukončíme výběrová řízení a začneme jednat s poskytovatelem testů, když se to podaří, budeme je mít už v následujícím týdnu,“ řekl Kolář.

„Při využití poolování cena za PCR testy rapidně klesá. Navíc je díky jejich vyšší citlivosti postačí provádět jen jednou týdně, nikoli dvakrát za týden, jako je tomu u antigenního testování. Za srovnatelné náklady získáme daleko efektivnější metodu,“ vysvětluje radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková (ODS).

Praha 6 bude zatím testování platit ze speciální rezervy na řešení krizí, kterou má ve výši 20 milionů korun. „Zatím jsme vyčlenili jeden a půl milionu korun, to by mělo vystačit do konce školního roku,“ říká Kolář.