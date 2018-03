Žákům začínají velikonoční prázdniny, do lavic se vrátí 3. dubna

Pražské zastupitelstvo schválilo zadání změny územního plánu související s trasou metra D z Pankráce do Písnice. Úprava plánu by měla vyřešit důsledky prohraného soudu s majiteli pozemků v Krči. Samotná změna by mohla být hotova na konci roku 2019, metro by pak zastupitelé rádi viděli v chodu už za osm let.