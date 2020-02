Praze 5 bude za pár let chybět přes 1500 míst ve školách, v Praze 9 naroste počet žáků o pětinu, v Praze 10 na druhém stupni skoro o polovinu. Městské části hledají způsob, jak v už teď plných školách vytvořit další místa.

Ilustrační snímek. Škola | Foto: Deník / Michal Bílek

Jedna zcela nová základní škola by měla stát v páté městské části do tří let. Alespoň to jsou současné plány radnice. Jde o základní školu Na Cibulkách. Vzniknout by měla na místě, kde se nyní nachází odloučené pracoviště ZŠ Pod Radnicí. V ní se vzdělávají žáci, kteří nezvládají učivo běžných základních škol a žáci s mentálním postižením a kombinovanými vadami.