Zakázky od Pražského hradu sponzorům Zemanovců. Mají směnárnu i vánoční trhy

Investigativní novináři během října upozornili na podezřelé propojení firem, které sponzorují Stranu práv občanů Zemanovci (SPOZ), se zakázkami na Pražském hradě. Vedoucí kanceláře prezidenta Vratislav Mynář přitom Zemanovce také v letošních komunálních volbách dovedl k vítězství v moravských Osvětimanech. Hradní kancléř reagoval při konfrontaci značně podrážděně.

Na první případ upozornil televizní pořad Reportéři ČT. Firma Astacus, již shodou okolností vyšetřuje policie kvůli krácení daní, pořádá už pár let vánoční (i velikonoční) trhy za svatovítskou katedrálou. „Prostory k pořádání vánočních trhů získala v roce 2015 a bylo to měsíc poté, co jeho zaměstnankyně poslala prezidentské Straně práv občanů Zemanovci sponzorský dar. Podobná situace se opakovala i v případě dalších jeho hradních pronájmů v následujících letech,“ uvedla Česká televize.

Lidé z Astacusu celkem darovali straně, která nosí jméno prezidenta Miloše Zemana v názvu, 830 tisíc korun. Společnost Michala Pechana získala lukrativní prostory do pronájmu za 600 tisíc korun. Na schválení tlačil šéf prezidentovy kanceláře. Problém totiž byl s památkáři. „Nechtěli v žádném případě trhy povolit. Měli dokonce podezření, že jde o nějaký kšeft s kamarády lidí z Kanceláře prezidenta republiky,“ popsal novinář Václav Dolejší, který se dříve věnoval kauze v Hospodářských novinách, teď je reportérem Seznam Zpráv.

„Vytváříte uměle nesmyslné a hloupé konstrukce,“ řekl Mynář k zjištění Reportérů ČT. Ještě ostřeji reagoval na dotaz Deníku N, který zjistil, že lidé ze společnosti Cash point poslali Straně práv občanů od roku 2012 zhruba sedm milionů korun a nyní bude firma provozovat na III. nádvoří Pražského hradu směnárnu.

Vtipná kaše, nebo drogy

„Pane kolego, vy jste buď snídal vtipnou kaši, nebo jste na drogách. Takový dotaz můžete poslat jenom jako provokaci. Veškerá výběrová řízení provádí Správa pražského hradu. Neznám firmu, podmínky výběrového řízení ani to, koho kdo podporuje,“ odepsal redakci nového mediálního projektu kancléř Vratislav Mynář na otázku, zda nová smlouva pro Cash point souvisí s dary pro Stranu práv občanů. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se na Twitteru nevyjádřil, ale dlouhodobě útočí na Českou televizi, kterou označuje jako ČST a členy redakce častuje výrazy „ideologická úderka“ či „novinářský odpad a hyeny“.

Hrad vypsal veřejnou zakázku letos v srpnu, pod podkladovou dokumentací je podepsán ředitel Správy Pražského hradu (SPH) Ivo Velíšek, který pak signoval rovněž dokument zveřejněný v registru smluv, podle něhož firma prostor na hlavní turistické trase získala na tři roky za roční nájemné 1,332 milionu korun.

„Společnost Cash point zvítězila poté, co v soutěži nabídla oproti druhému uchazeči vyšší cenu pronájmu,“ sdělil mluvčí SPH David Šebek. „Směnárna je dlouhodobě standardní doplňkovou službou pro návštěvníky Pražského hradu,“ dodal mluvčí. Teď si prostor pronajímá firma Sabat finanční, která se do tendru přihlásila také, ale prohrála.

Mynář lobboval za firmu v Kyrgystánu

Jednatel společnosti Cash point Marek Doležal, který je pod smlouvou s hradní kanceláří podepsaný, po položení otázky novinářům z Deníku N telefon položil. Kromě Doležala přispěli Zemanovcům vysokými částkami i členové představenstva sítě směnáren Martin Svoboda a Tomáš Kubala.

Podobná kauza se řešila před dvěma lety, kdy prezident Miloš Zeman i jeho pobočník Mynář lobbovali za firmu Liglass Trading CZ. Neznámé dvou set tisícové „eseročko“ také sponzorovalo SPOZ a v Kyrgystánu mělo postavit kaskádu čtyř vodních elektráren. Tamní vláda ovšem kontrakt zrušila, protože společnost nesložila peníze podle platné dohody. Zástupce Ligllassu Michael Smelík tehdy obvinil z krachu novináře i politické spory ve středoasijské zemi. Vyhrožoval i mezinárodní arbitráží. Nyní Mynář i Smelík dělají, jako by se nic nestalo, a od podezřelého jednání Pražského hradu dávají ruce pryč.