Hospoda na pražském Jižním Městě nepouští děti do svých prostor od května loňského roku, kdy vešel v platnost protikuřácký zákon. Postoj nezmění ani po kontrole a pokutě od České obchodní inspekce.

Zákaz vstupu osobám mladším osmnácti let oznamuje cedule i internetové stránky Stodola House. Pokud by dovnitř někdo s dítětem nebo mladistvým zavítal, obsluha je upozorní na omezení. “Dětem to nevadí, vadí to jejich rodičům,” říká provozovatel restaurace David Salomon.

K absolutnímu zákazu vstupu všech dětí ho prý přiměl protikuřácký zákon. Ten totiž kromě úpravy kouření v restauracích také stanovil vyšší sankce za nalévání alkoholu nezletilým i za to, že alkohol v podniku popíjejí. Salomon popisuje situace, kdy zletilý kamarád koupí pivo, které pak předá mladistvému “Za to přece nemůžu být zodpovědný a nemůžu to uhlídat,” vysvětluje restauratér, proč se rozhodl bránit právě zákazem.

Děti do hospody nepatří?

“Děti přece do hospody nepatří, ohrožuje to jejich mravní vývoj - pije se tu alkohol, mluví sprostě a lidé se tu hádají, před týdnem se tu tři stoly poprali”, dodává na svou obranu Salomon. Platí to podle něj pro plačící miminka, pobíhající předškoláky i puberťáky, co se snaží usrknout si alkoholu.

Zpočátku si prý hosté na zákaz hlasitě stěžovali, nyní ale už jen sporadicky. “Jsme lokální hospoda, takže lidé už o tom vědí. A někteří nás kvůli zákazu vyhledávají a chválí si ho” říká Salomon s tím, že někteří ze štamgastů chodit přestali, celkově ale zákazníků přibylo. Zřejmě jeden z nespokojených zákazníků se také obrátil s podnětem na Českou obchodní inspekci.

Případ chce dostat před soud i mezi politiky

I pubertálního figuranta ČOI požádal číšník ve Stodola House, aby odešel. Inspekce Salomonovi přístup k nezletilým vytkla jako diskriminační a krajský inspektorát mu vyměřil pokutu. Salomon se odvolal a případ tak putuje k posouzení na ústřední inspektorát. Ten může změnit výši pokuty, proti jeho rozhodnutí se již odvolat nelze. Podnikatel se pak může obrátit na správní soud.

“Nejvyšší správní soud inspektory podpořil při podobném případu v Mladé Boleslavi,” sdělil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich s tím, že jde o porušení antidiskriminačního zákona i mezinárodních úmluv, kterými je Česko vázáno.

David Salomon se ale nechce vzdát lehce. Pražskému deníku prozradil, že požádal o podporu předsedu senátu Jaroslava Kuberu. “Úředníci a soudy rozhodují podle zákona, proto je na čase s tím legislativně pohnout,” domnívá se restauratér.