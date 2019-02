Praha - Zákaz provozu vozítek segway po chodnících v centru hlavního města by mohl začít platit ve druhé polovině srpna. Na úterním jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Na jednání výboru předložila seznam námitek k chystanému nařízení Asociace Segway ČR. Podle její tiskové zprávy omezením segwayů přijde o práci asi 300 lidí a půjčovnám i kvůli stornovaným objednávkám vzniknou náklady, které plánují po hlavním městě vymáhat.

Dvojkolová vozítka Segway v centru Prahy. Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP

Půjčovny segwayů, obyvatelé i městské organizace mohou námitky v připomínkovém řízení podávat do 28. června. Provoz chce město regulovat nařízením, které schvaluje rada, souhlas pražského zastupitelstva k tomu není třeba. Podle Dolínka by radní mohli hlasovat o finální verzi nařízení ve druhé polovině července.

„Legální cestou bude moci zákaz začít platit v srpnu. My nezamezujeme tomu, aby byl po městě jiný než pěší pohyb v Praze, nikdo nezakazuje, budeme mít bikesharingovou variantu pohybu po městě," řekl Dolínek.

Zákaz segwaů v centru

Pražští radní schválili zákaz segwayů na chodnících v památkové rezervaci na konci května. Na silnicích by ale jezdit mohly. Podle Asociace Segway ČR každá půjčovna, kterých je v metropoli 25, ponese náklady v průměru 1,4 milionu korun, hlavně na storno poplatcích objednaných výletů a dlouhodobé propagaci.

O práci přijdou kvůli zákazu především studenti vysokých škol, uvedla asociace. Za zachování provozu segwayů po chodnících v centru města sepisuje petici, kterou předá Hospodářské komoře ČR.

„Nařízení není maření podnikání, ale reakce na to, že chodníky jsou zahlceny těmito zařízeními, která omezují chodce," řekl k zákazu Dolínek už dříve. Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého je případná škoda podnikatelským rizikem půjčoven.

„Když do toho vstupovali, mohli tušit, že ten zákaz přijde. Já sám je několik let upozorňoval na to, že Praha 1 bude na svém území prosazovat kategorický zákaz," řekl serveru IHNED.cz.

Budou výjimky?

Server dnes napsal, že provozovatelé vozítek se snaží prosadit, aby mohli jet alespoň do části Starého Města či atraktivní části Letné s výhledem na Prahu. Městské části ale o výjimkách nechtějí slyšet. „Jednoznačně trváme na tom, aby byl zákaz segwayů v celém centru památkové zóny," uvedl Lomecký. Podle něj vozítka způsobují desítky zranění měsíčně.

„My jsme pro naprostý zákaz. Pokud budou koridory, budou přejíždět mezi nimi. Segway stejně jako kolo patří na silnici," řekl serveru IHNED.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský, na jehož území je Letná.

Vedle připomínek k plánovanému nařízení bude důležité rovněž stanovisko ministerstva dopravy, řekl dnes vedoucí magistrátního oddělení organizace dopravy Libor Šíma. Ministerstvo řekne, zda se město pohybuje v mezích zákona, upřesnil. Případné napadení ze strany podnikatelů by pak řešilo ministerstvo, nikoliv Praha.

Zákaz i v dalších částech

Pražská památková rezervace, kde by měl zákaz platit, pokrývá celou Prahu 1 a část Prahy 2, kde bude zákaz platit na lokalitě ohraničené ulicemi Legerova, Rumunská, náměstí Míru a Anglická. Do památkové rezervace patří okrajově i části Prahy 4, Prahy 5, Prahy 6, Prahy 7 a Prahy 8. V Praze 7 bude zákaz platit na celém jejím území. Záměrem je zakázat provoz segwayů na chodnících, stezkách pro cyklisty a chodce a v pěších a obytných zónách.

Zákaz Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Do té doby zákon na vozítka pohlížel jako na chodce. Na provoz vozítek si dlouhodobě stěžovali obyvatelé a radnice Prahy 1.

Právě tady jezdí vozítek nejvíce. Praha 1 dříve navrhovala, aby mohla vozítka jezdit jen ve vymezených oblastech, navíc s povolenkami a vybavená GPS. Zakázala už vjezd do průchodu Richterova domu mezi Michalskou ulicí a Malým náměstím. Od srpna loňského roku platí zákaz také pro Kampu.

