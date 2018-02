Zákaz kamionů chce Praha zavést na jaře, může ale narazit na odpor státu

/INFOGRAFIKA/ Pražští radní schválili dokumentaci pro nejtvrdší verzi zákazu. O návrhu má do dvou měsíců rozhodnout silniční úřad. Kritici poukazují na hrozící kolaps silnic v okolí Prahy.

Pražští radní schválili projektovou dokumentaci k „nejtvrdší verzi“ omezení vjezdu kamionů do vnitřní Prahy. Vedení města chce, aby vozidla delší než 12 metrů nemohla sjet z nedostavěného Pražského okruhu směrem do metropole. A zákaz by se měl vztáhnout i na části vnitřního okruhu, které dnes nahrazují ten vnější. Zapovězené pro dlouhá nákladní auta tak mají nově být tři radiály: Štěrboholská, Spořilovská a Jižní spojka.

Rozhodnutí do konce dubna

Pražská samospráva teď předává schválenou dokumentaci s návrhem dopravních opatření „silničnímu úřadu“. Ten sice také sídlí na magistrátu, nespadá ovšem pod město, ale pod státní správu. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek věří, že úřad návrh posvětí, navzdory dlouhodobým námitkám z více stran.

„Rozhodovací praxe odboru je dva měsíce, takže můžeme do konce dubna čekat rozhodnutí. V případě nepříznivého stanoviska na něj budeme muset nějak reagovat. V případě pozitivního budou objednány a osazeny značky,“ uvedl Petr Dolínek.

Pět desítek vjezdů do Prahy by se uzavřelo

Zákaz vjezdu kamionům plánuje město vyznačit na 36 křižovatkách a 15 dalších kříženích nebo nadjezdech a podjezdech. Počítá se s trvalým umístěním značek a jejich platností po celý den bez omezení. Výjimky, například kvůli zásobování, mají určovat jednotlivé městské části.

Silný odpor proti záměru, který Praha schválila už loni v létě, má sdružení dopravců Česmad Bohemia. „Zákaz vjezdu kamionů není realizovatelný a pokud ano, přinese to velkou zátěž obcím kolem Prahy a metropoli samotné to způsobí značné problémy se zásobováním,“ upozornil mluvčí sdružení Martin Felix. Velké problémy mohou podle kritiků nastat zejména na jihovýchodním okraji Prahy, kde by kamiony nově nemohly používat radiály spojující dálnice D1 a D11.

Zdržení způsobily problémy s posudkem EIA

Na nesouhlasu s opatřením trvá po včerejšku i Středočeský kraj a především ministerstvo dopravy. „Navrhovaný zákaz kamionů na náhradní trase okruhu kolem Prahy mezi Spořilovem a Běchovicemi by způsobil dopravní kolaps. Praha by tím přenesla problém na silnice nižších tříd ve Středočeském kraji, které pro kamiony nejsou uzpůsobeny. K návrhu se teď musí vyjádřit především policie, která vyhodnotí dopady takového nepromyšleného kroku na dopravní situaci,“ komentoval rozhodnutí Prahy ministr dopravy v demisi Dan Ťok. Jeho úřad podle něj úzce spolupracuje s vedením metropole na urychlení dostavby Pražského okruhu, který by měl být dokončen v roce 2024.

„Zdržení nezpůsobilo ministerstvo, ale dlouholeté spory o vedení trasy, problémy s posudkem EIA a četná odvolání pražských městských částí,“ dodal ministr Ťok. Právě trvající pochybnosti ministerstva signalizují, že se souhlasem státní správy rozhodně město nemůže automaticky počítat.

Pražané nemohou čekat na stát

Radní Dolínek nicméně trvá na tom, že Pražané nemohou čekat na to, až stát dobuduje dálniční okruh kolem Prahy. „Například Spořilovská nikdy nebyla koncipována jako komunikace evropského významu. Dnes jí ale bohužel je. Samozřejmě počítáme s možnými protiopatřeními Středočeského kraje. Město ale nemůže řešit všechny tyto dopady,“ dodal Dolínek.

V reakci na postup Prahy už vlastní zákaz průjezdu vozidel nad 12 tun schválily středočeské Říčany, kde ome-zení platilo od loňského listopadu. Včera však krajský úřad zákaz tranzitu kamionů zrušil. „Zatímco pražský magistrát své obyvatele chrání, středočeští zastupitelé nechají situaci pouze v rukou úředníků? Očekávám, že u krajských zastupitelů najdeme zastání a podpoří zákaz tranzitu na Říčansku na krajem vlastněných silnicích,“ okomentoval rozhodnutí úřa-du starosta Vladimír Kořen.

Náměstek primátorky a poslanec ČSSD PETR DOLÍNEK řekl Pražskému deníku:„Pražané nemohou být v pozici rukojmích“

„Není to tedy ideální řešení, ale nám jde o to, aby Pražané dýchali méně zplodin,“ říká k plánovanému plošnému omezení kamionů ve vnitřní Praze náměstek primátorky a zároveň poslanec ČSSD Petr Dolínek.



Budou existovat nějaké výjimky z toho zákazu, pokud projde?

Ano. Bude na jednotlivých městských částech, aby především kvůli zásobování povolily vjezd konkrétních kamionů. Výjimka bude platná vždy pro konkrétní registrační značku vozidla.



Jednali jste od léta, kdy rada schválila záměr, s jeho oponenty?

Komunikujeme s nimi. Technickou dokumentaci s dopravními opatřeními teď předáváme i Středočeskému kraji, aby se s ní mohl seznámit a případně vznést připomínky během rozhodovacího řízení. Mluvili jsme o tom i třeba se Škodou Auto, která denně do Prahy vozí mnoho náhradních dílů. Rozumíme jejich obavám.



Řešit je ale za ně, předpokládám, nebudete?

Nemůžeme to dělat. Vedení města má primárně zodpovědnost za obyvatele Prahy a jejich zdraví. Ti nemohou být rukojmí toho, že stát nedokázal dodnes zabezpečit síť pro tranzitní dopravu kolem Prahy. Není to tedy samozřejmě ideální řešení, ale nám jde primárně o to, aby Pražané dýchali méně zplodin z těžkých automobilů.