V pátek odpoledne byly z celkové třídenní kapacity kolem 45 tisíc míst k dispozici zhruba dvě třetiny. Část odběrových míst nicméně nebyla se systémem v danou chvíli propojená. Zřejmé je také to, že zatížení testovacích center není rovnoměrně rozložené. U některých se zobrazují pro všechny tři dny zelené symboly nejslabší vytíženosti, u jiných červené čtverce, signalizující velkou vytíženost.

„Aktuálně jsme v našich odběrových místech v průměru na 85 až 90 procentním naplnění kapacit. Zájem je v posledních týdnech určitě největší od jara a srovnatelný s loňským podzimním náporem. Když někdo přijde bez předchozí registrace a rezervace (tam kde je možná), tak se ho snažíme obsloužit, ale je to bez záruky,“ řekl Pražskému deníku Michal Mikšík, tiskový mluvčí GHC Genetics, která v metropoli provozuje sedm odběrových míst včetně dvou bez možnosti rezervace (Letiště Václava Havla a Václavské náměstí).

Online reportáž

Soukromá laboratoř podle Mikšíka i těsně pod kapacitním stropem stále zvládá vyhodnotit většinu testů do 24 hodin, přičemž zákonný limit je 48 hodin. Fronty na testování se prý občas tvoří, ale nebývají nikterak dlouhé, většinou do deseti lidí. Na Václavském náměstí a zejména na letišti poptávka po odběrech poklesla, což nejspíš odráží opětovný úbytek zahraničních návštěvníků kvůli prudkému zhoršené epidemické situace. „V poslední době začínají stále více převažovat zájemci o test s elektronickými žádankami od lékařů nebo hygieniků. Je to logické, protože s eskalací epidemie se testují lidé s podezřením na nákazu, kteří zároveň nemusejí platit. Na pouhé jednotky pak poklesl zájem o antigenní testy, které jsou dnes užitečné už jen při návštěvě domovů pro seniory a podobných zařízení,“ uvedl dále Mikšík s tím, že na letišti se oproti nedávným šesti stovkám lidí dnes denně otestuje maximálně tři sta.

Laboratoře GHC Genetics v poslední době odbavily i vzorky lidí, kteří mají potvrzení od lékaře o kontraindikacích očkování. Míra pozitivity všech testů je zde kolem celostátního průměru. „Vzhledem k jeho výši je pro nás prioritou vyhodnocovat vzorky co nejrychleji, aby se mohli jedinci s pozitivním výsledkem izolovat a přispět k dalšímu nešíření viru,“ dodal zástupce společnosti GHC Genetics.

Více zájemců o testování než na začátku podzimu teď přichází i do Fakultní nemocnice Bulovka. „Zrovna jsme řešili dotaz z Ministerstva zdravotnictví, které by chtělo zajistit celostátní kapacitu pro 200 tisíc provedených testů denně. Požadavek na nás byl šest tisíc, což je ale vzhledem k přístrojovým, prostorovým a personálním kapacitám nereálné. V krajní situaci jsme schopni zaručit dva tisíce aplikací za jeden den,“ sdělila Pražskému deníku mluvčí Bulovky Eva Libigerová. Bulovka provozuje vedle testovacího střediska dvě očkovací místa. „Fronty na očkování přitom od poloviny října zdaleka převyšují ty na testy. Zejména pak na Hlavním nádraží, kde očkujeme bez předchozí registrace kolem pěti set lidé denně,“ informovala Libigerová.

„Tato koncentrace do Hlavního nádraží a OC Chodov je nešťastná, protože míst bez registrace je v Praze šestnáct a mají celkovou kapacitu přes čtyři tisíce dávek denně,“ upozornil v té souvislosti krajský koordinátor očkování Martin Ježek.