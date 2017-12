Zájem lidí o adopci v zoo narůstá, oblíbení jsou plyšáci i havěť

/INFOGRAFIKA/ Zvířata v Zoo Praha mohou lidé adoptovat nebo sponzorovat. V žebříčku oblíbenosti vede psoun, tučňáci a vakoveverka. U dětí bodují i pavouci, žáby či plazi.

Program sponzorování a adopce zvířat byl v pražské zoologické zahradě spuštěn koncem devadesátých let a podle mluvčího Zoo Praha Lubora Macha výmluvně kopíruje zájem veřejnosti o zvířata i dění v zahradě. „Téma nejvíce podporovaných a lze tedy předpokládat, že i nejoblíbenějších zvířat, je potřeba rozdělit na dvě oblasti,“ tvrdí.

Sponzoring či adopce

První oblastí je sponzoring zvířete, kdy lidé poskytnou libovolnou částku od 100 korun výše na jakékoli zvíře chované v zoo v Troji. Druhou je pak adopce zvířete, kde je částka od jednoho do padesáti tisíc. „Částka vyjadřuje symbolicky náročnost daného chovu, u všech druhů je proto pevně stanovena,“ vysvětluje mluvčí.

Aktuálně se tak na pomyslném vrcholu žebříčku s nejvíce sponzory objevují sloni a hroši. „Pražské gorily jsou trochu překvapivě až na pátém místě,“ konstatuje Mach.

Důležité jsou vzhled zvířete a jeho projevy

Žebříček adoptovaných druhů zvířat pro změnu ovládly ty druhy zvířat, které jsou z finančního hlediska dostupné a zároveň splňují atributy důležité pro návštěvnickou veřejnost. „V zoo tyto druhy pracovně označujeme souhrnným názvem plyšáci,“ uvedl. Mezi plyšáky tak patří například kočkovité šelmy, opice, poloopice a lidoopi, lachtani nebo žirafy.

„Lze ale mezi plyšáky zahrnout i dikobraza nebo tučňáky Humboldtovy, jejichž roztomilost boduje u všech,“ doplnil mluvčí s tím, že je více než patrné, jak velký vliv má vzhled zvířete a jeho projevy. Ty jsou podle něj velmi důležitým podnětem, kterým se milovníci zvířat řídí.

Překvapivé je podle Lubora Macha to, kdo je úspěšným soupeřem plyšáků. „Je to různá drobotina, které interně říkáme havěť,“ říká Mach. Do této skupiny patří švábi, pavouci, žáby nebo všemožní plazi.

Drobná zvířata adoptují hlavně děti

„Tuto kategorii nelze co do oblíbenosti podceňovat, boduje zejména u dětí a mládeže,“ vysvětlil mluvčí zoologické zahrady s tím, že jakmile se tyto druhy objeví v adopční kampani na billboardech, budí sice u dospělé populace, trpící nejrůznějšími fobiemi, rozporuplné reakce nebo dokonce pohoršení, ve finále jsou však tato zvířata v konečném hodnocení kampaně vždy úspěšná.