/FOTOGALERIE/Zajít si jednou za čas do cukrárny přece nikomu neuškodí. Najít ale pořádnou cukrárnu s poctivými dezerty jako za starých časů může být někdy obtížné. Přesto jich v Praze pár je. Některé se specializují na dorty, jiné na moderní dezerty a další na staré dobré tradiční cukrárenské zákusky. Pojďte je společně s námi navštívit.

Laskominy na Letné

Má rovnou dvě pobočky a třetí bude brzy otevřena, ta hlavní a původní je ale na Letné. Erhartova cukrárna v ulici Milady Horákové je jednou z mála přeživších slavných cukráren z prvorepublikové éry. Budova i interiér cukrárny jsou vystavěny ve funkcionalistickém stylu, cukrárna tu vznikla v roce 1937, bez přestávky funguje dodnes a dochovala se zde i většina původního vybavení.

Ochutnáte tu klasické české zákusky, netradiční dezerty, originální dorty, makronky všech barev a chutí, máslové sušenky i domácí čajové pečivo. Ze zákusků se sem nejvíc chodí na dokonalé větrníky, mezi dorty vyniká Saint Dominque se 70% čokoládou a slaným karamelem nebo nejslavnější Erhart hutný dort v marcipánovém obalu připravený podle originální receptury. Za ochutnávku stojí určitě i mini zákusek Mozart s pistáciovým krémem, staročeský věneček povidloň či čokoládová tartaletka s medem. Kromě toho se specializují na svatební a narozeninové dorty na objednávku. Na konci února budou navíc otevírat novou pobočku ve Vodičkově ulici.

Ceny: větrník 45 Kč, laskonka 35 Kč, Mozart s pistáciovým krémem 95 Kč, punčový řez 55 Kč, linecké kolečko 25 Kč, dort 45 Kč/100 g

Kontakt: Milady Horákové 56, Praha 7 a Vinohradská 125, Praha 3, www.erhartovacukrarna.cz

Tradice ve Vodičkově

K slavným pražským cukrárnám s dlouholetou tradicí patří samozřejmě i Myšák ve Vodičkově ulici. Myšák je přímo legendárním podnikem, slavným se stal hned v dobách svého založení v roce 1904, kdy si dorty od Myšáka objednávaly mnohé slavné osobnosti. Popularitu si udržel v dobách socialismu a po několikaleté pauze po revoluci byl opět otevřen.

U Myšáka se dodnes drží odkazu zakladatele Františka Myšáka, vše připravují podle původních postupů a používají kvalitní ingredience. Dát si tu můžete snad všechny známé zákusky kremrole, indiánky, koňakové špičky, věnečky, laskonky, větrníky, Míša řezy, ale i slavné světové dorty, jako je Sacher nebo cheesecake. Místní specialitou je Macharův dort variance pařížského dortu s čokoládovou smetanou, pojmenovaná po básníkovi J. S. Macharovi, také stálém hostu cukrárny. K vyhlášeným dezertům patří rovněž pohár Myšák s vanilkovou zmrzlinou, karamelem, šlehačkou a griliášem, jenž tu také připravují několik desítek let.

Ceny: pohár Myšák 165 Kč, rakvička se šlehačkou 48 Kč, věneček 68 Kč, větrník 98 Kč, cheesecake 98 Kč, Macharův dort 118 Kč

Kontakt: Vodičkova 31, Praha 1, www.mysak.ambi.cz

Špičková cukrařina v IF Café

Kdo by neznal cukrárny známé cukrářky a autorky několika kuchařek Ivety Fabešové, která se proslavila účastí v televizní soutěži Na nože. Z původní jedné provozovny vybudovala celou síť, takže dnes si na její luxusní dezerty můžete zajít nejen do Belgické ulice na Vinohradech, ale i na nedaleké Tylovo náměstí, do Werichovy vily na Kampě a do Jungmannovy ulice.

I v IF Café se dělá vysoká cukrařina a dezerty jsou téměř jako umělecká díla. Vyhlášené jsou místní velké makronky s malinami a také osvěžující dezert Lemon, který vypadá úplně jako pravý citron. Dlouhodobě ovšem k nejoblíbenějším místním dezertům patří máslový pistáciový dortík.

Ceny: věneček 65 Kč, pistáciový dortík 120 Kč, XXL makronka 135 Kč, Lemon 180 Kč

Kontakt: Belgická 30, Praha 2, ifcafe.cz

Klasika i moderna

Klasické dezerty v moderním hávu i zákusky s francouzským nádechem, to vše seženete u cukráře Lukáše Skály, jednoho z nejlepších českých cukrářů, ve Šporkovském paláci. Vše zde připravují podle receptur Lukáše Skály, které získal od svého otce, a těch, jež si dovezl z cest. Zákusky mají ovšem neobvyklý vzhled a netypické tvary a jsou moderně nazdobeny.

Mezi tradiční dobroty patří laskonky (dělané podle původního receptu korpus z mandlí a lískooříškový griliáš v krému), indiánky, kremrole, brambory či koňakové špičky. Zajímavé jsou hlavně kremrole ty mají nejen klasické se sněhem, ale i s čokoládou, jahodami a pistáciemi. Z dalších dezertů mě zaujal hlavně svěží mangový mousse nebo krém z čokolády s cassis. Bezlepkáři pak budou jistě rádi za bezlepkový malinový řez. Přímo úžasné jsou i jejich pralinky třeba hrušková nebo kokosová. Sladkosti si můžete koupit přímo v cukrárně nebo si je objednat před internet z online katalogu. Pokud dáte přednost návštěvě cukrárny, budete tu moci navíc pozorovat cukráře při práci.

Ceny: kremrole 44 Kč, indián 45 Kč, koňaková špička 64 Kč, punčák 48 Kč, eklér s kořeněným krémem 86 Kč, mangový mousse 82 Kč

Kontakt: V Celnici 6, Praha 1, www.cukrarskala.cz (druhá pobočka je v Dlouhé 39 v Praze 1)

Francouzská inspirace

Chcete-li sledovat cukráře při jejich sladkém kouzlení, zamiřte do pasáže U Nováků ve Vodičkově ulici. V cukrárně Saint Tropez se, jak již název napovídá, inspirují Francií. Vše dělají podle originálních receptur bez použití náhražek, konzervantů a polotovarů.

Mají vynikající makronky, tartaletky, eclairs či ručně vyráběné pralinky. Kromě francouzských dobrot si zde můžete objednat i ryze českou specialitu Masarykův pohár s ananasem, vanilkovým krémem a šlehačkou připravovaný podle receptury z roku 1929. Objednat si můžete i celý dort, a to nejen klasiku, ale třeba i dort v podobě jedné velké makronky či věnečku s poctivým žloutkovým krémem.

Ceny: dortík 3 chocolats 119 Kč, Flan Vanilla 69 Kč, Tarte au Citron 69 Kč

Kontakt: Vodičkova 30, Praha 1, www.cukrarnatropez.cz

Vzpomínka na dětství

Pokud si nejvíc potrpíte na klasické zákusky, stavte se v cukrárně U Veletrhů v ulici Dukelských hrdinů naproti Veletržnímu paláci, která je bez přerušení v provozu od roku 1956. Při pohledu do místní vitríny vaše srdce určitě zaplesá a aspoň na chvíli se přenesete do dětství. Najdete tu nadýchané větrníky slaďoučké věnečky, laskonky zdobené oříšky, čokoládou polité indiánky a špičky, křupavé marokánky i různé dortíky. Vše je připraveno podle starých receptur z lokálních surovin, šlehačka je pořádně tučná, krémy máslové a dietní je tu snad jedině jablečný závin, který není nijak doslazovaný. Vedle dezertů tu nabízejí i sladké pečivo ovocné koláče, pletýnky, vánočky a buchty. Místní specialitou jsou krémem plněné šlehačkové košíčky z těsta podobného rakvičkám a obří krásně křehké kremrole upečené podle staročeské receptury.

Ceny: šlehačkový košíček 29 Kč, věneček 29 Kč, kremrole 22 Kč, Míša řez 36 Kč, punčový řez 28 Kč, ovocné koláče 20 Kč, pletýnka velká 48 Kč

Kontakt: Dukelských Hrdinů 36, Praha 7, uveletrhu.wordpress.com

Zaměřeno na dorty

Původem ostravská cukrárna Ollies se do Prahy dostala loni na konci léta. Jde již o pátou pobočku kromě dvou ostravských cukráren je najdete ještě v Brně a v Olomouci. Ollies se rozhodli Prahu oslnit lahodnými, nazdobenými a originálními dorty připravenými podle vlastních nebo světových receptur a také makronkami.

Na vše používají kvalitní suroviny a hlavně žádné polotovary. Kromě toho, že si kus dortu můžete vychutnat třeba s kávou rovnou v cukrárně, můžete si objednat i celý dort domů buď v běžném, nebo narozeninovém či svatebním provedení. Kromě klasických dortů, jako je třeba Carrot cake, Schwarzwald nebo Sacher, si vychutnejte třeba Nutella cheesecake, který potěší nejen všechny milovníky nutelly, Red Velvet Cheesecake s krémem ze sýra Philadelphie, brusinkovým džemem a bílou čokoládou či zajímavý Ollies větrník dort z křehkého odpalovaného těsta plněný krémem z mascarpone a slaného karamelu. Vegani zase ocení dort Terra Vegan z celozrnné mouky a sójového mléka. Všechny druhy dortů vám pak patřičně nazdobí na jakoukoliv příležitost. Lákavá je především nabídka na dětskou oslavu. Momentálně mají při příležitosti sv. Valentýna zamilované dorty ve tvaru srdce zdobené ovocem nebo třeba makronkami.

Ceny: čokomalinový dort 86 Kč, Terra Vegan 97 Kč, makronka 45 Kč, makrošnek 65 Kč, mini Ollies věrník 59 Kč, lanýž brownies 39 Kč

Kontakt: Balbínova 23, Praha 2, www.ollies.cz

Nadýchané kostky na Vinohradech

Kvalitní cukrárna se nemusí vždy pyšnit moderním interiérem a luxusními dorty. I v obyčejné nenápadné cukrárničce s pár stolky můžete najít přímo cukrárenské skvosty. Takové ochutnáte třeba v prodejně Kamel ve Francouzské ulici.

Lidé sem chodí nejen na klasické zákusky domácí výroby, jako jsou rakvičky, špičky, laskonky, indiánky, věnečky či větrníky (ty jsou obzvlášť vyhlášené), ale také na speciální dortíky. Mají tvar velké kostky složené z nadýchaného korpusu, lehkého krému s jogurtem či tvarohem a ovoce, případně čokolády či karamelu a plátků mandlí. K nejlepším patří jogurt-malina a jogurt- -borůvka, vynikající je ovšem i místní velký ovocný košíček s vanilkovým krémem bohatě nazdobený ovocem. Dorty pečou i na objednávku buď v obdélníkovém tvaru, nebo klasickém kulatém.

Ceny: kostka jogurt-mix ovoce 54 Kč, Tiramisu 54 Kč, větrník 34 Kč

Kontakt: Francouzské 42, Praha 2, www.cukrarnakamel.cz