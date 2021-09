Vyzkoušeli jsme v pátek odpoledne projít na Žižkov novým podchodem a po staré trase. Startem byl vestibul pražského hlavního nádraží, cílem pak vchod do obchodní pasáže Churchill, kam nový podchod ústí.

Cesta podchodem trvala běžnou chůzí 5 minut a 45 sekund. Cestující má možnost z podchodu na povrch vystoupat schody, vyjet po eskalátoru nebo využít výtah. Jak jezdící schody, tak zdviž v době testu fungovaly. Pozor si musí cestující dát na to, aby z vestibulu nebo nástupiště zamířil na severní část, podchod totiž vede právě odsud, jižní a také středový příchod k nástupištím končí zatím zdí.

Pokud by člověk zvolil cestu postaru, to znamená ven z nádraží do parku, pak ke křižovatce u Bulhara a pod magistrálou a železniční tratí na Žižkov, musí počítat s minimálně 10 minutami a 30 sekundami. A to v případě, jako se to stalo nám, kdy na čtyřech přechodech pro chodce na rušné křižovatce U Bulhara po cestě nečeká dlouho na zelenou. Při testu nás na asi 30 sekund zdržela červená jen na jednom přechodu.

Tento test tedy dopadnul očekávaně, nový podchod zkrátí výrazně trasu na Žižkov a zároveň je bezpečnější.

Nový terminál Zahradní Město

Zastávka vlaků a také příchod k tramvajím a autobusům, které mají zastávku přímo pod viaduktem, se otevírala hodně narychlo. Ani v pátek a ani v pondělí, kdy redakční test proběhl, nefungovalo zdaleka vše, jak má. Z nástupišť vedou vždy dvoje schody, dva eskalátory a výtah přímo pod viadukt. Jenže přístup z a na nástupiště je zatím otevřen jenom jeden, zbytek je stále ještě staveniště.

Zdviž ještě v pátek ráno nefungovala, stejně tak eskalátory, odpoledne už byly cestujícím k dispozici, stejně tak i výtah. Pro jistotu jsme test zopakovali i v pondělí po obědě a výsledek byl stejný. Schody i výtah cestujícího zavedou pod viadukt a zbývá překonat poslední překážku, protože ani schody, ani výtah nevedou přímo na nástupní ostrůvky autobusů a tramvají, ale do podchodu, který ústí u přechodu pro chodce. Po něm jde přejít na refýž.

Na frekventované silnici jsou tyto přechody dva. Jeden je značený velmi provizorně několika čarami na silnici a nemá ani semafory. Druhý značený je, zebra je hezky namalovaná a stojí tu i semafory… jenomže ty nebyly ani v pondělí v provozu. To je na poměrně frekventované Švehlově a Průběžné vcelku nebezpečné, byť cestující musí překonat jen jeden jízdní pruh, případně tramvajový pás, a nikoli celou šířku ulice.

Cestující určitě ocení, že značení ve stanici je přehledné a také na zastávce tramvají a autobusů vidí zřetelně údaj, za jak dlouho mu MHD pojede. Stále si ale musí připadat jako na staveništi, protože ho obklopují rozkopané chodníky, zavřené přístupové cesty a schodiště vedoucí do nikam.

Dopravci, v našem případě České dráhy, pak ještě musí zapracovat na hlášení ve vlacích. Vypadá to, jako by se stanicí Praha-Zahradní město nepočítali, protože ani v pátek, ani v pondělí se ve vlaku neozve hlášení o příští stanici či o stanici, kde zrovna vlak zastavil. Ačkoli asi příliš cizinců či mimopražských na novou zastávku nepojede, přece jen by k zmatku mohlo dojít. A hlášení "Příští stanice… a ticho" nevypadá nejlépe. Alespoň, že na tabulích ve vlaku se Praha-Zahradní Město objevilo.

Podchod Praha-hlavní nádraží – Žižkov



stará cesta (Hlavní nádraží-Vrchlického sady-křižovatka U Bulhara-obchodní pasáž Churchill v Italské ulici)

čas: 10:30 minut

nástrahy: 4 přechody pro chodce se semafory



nová cesta (podchod ze severních nástupišť-obchodní pasáž Churchill v Italské ulici)

čas: 05:45

vybavení: funkční eskalátor i výtah



Test proběhl v pátek 24. 9.

Terminál Zahradní Město



- nedostavěný, přesto v provozu

- nefunkční jeden ze dvou přístupů na nástupiště a z nástupiště

- dva přechody pro chodce mezi podchodem k vlakům a zastávkami tramvají a autobusů: jeden přechod značený, ale dosud nefunkční semafory, druhý značený jen provizorně a zcela bez semaforů



Test proběhl v pátek 24. 9. a v pondělí 27. 9.